"A Rimini l'affitto assorbe quasi la metà dello stipendio": la Regione vara nuovo piano casa

"Il nuovo piano regionale rappresenta un primo passo per riequilibrare un mercato sempre più complesso", commenta Emma Petitti (Pd)

L’Emilia‑Romagna mette in campo un piano casa da 300 milioni di euro, con oltre 3.000 nuovi alloggi pubblici tra nuove costruzioni, recupero di immobili inutilizzati e rigenerazione urbana. "Un intervento che avrà effetti anche su Rimini, territorio dove la pressione abitativa continua a crescere", spiega Emma Petitti, consigliera regionale del Partito Democratico.



Secondo una nuova elaborazione Cna sui dati Omi(Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) e sulle retribuzioni 2019‑2025, Rimini è terza in regione per aumento dei canoni e l’affitto assorbe il 44% dello stipendio medio netto. In sei anni i canoni sono cresciuti fino al 50%, molto più degli stipendi (+7‑15%). Una dinamica che incide su famiglie, giovani e lavoratori essenziali, dagli insegnanti agli operatori sanitari, con effetti anche sulla capacità delle imprese di attrarre personale qualificato.



Per Emma Petitti il nodo è ormai strutturale: "Il tema dell’abitare non è più solo sociale, ma economico. Il piano casa regionale è una risposta concreta, ma non è più rinviabile una strategia nazionale stabile, che invece è la grande assente. Regione e Comuni stanno facendo la loro parte, investendo su rigenerazione urbana, recupero del patrimonio e alloggi a canoni sostenibili".



"Rimini non è il caso più estremo dell’Emilia‑Romagna, ma si colloca stabilmente nella fascia alta della pressione abitativa. Il nuovo piano regionale rappresenta un primo passo per riequilibrare un mercato sempre più complesso", chiosa Petitti.