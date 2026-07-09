A Rimini lezioni su come prendersi cura del verde: tre incontri per "Orti al mattino"

I tecnici specializzati di Anthea accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle migliori pratiche per la cura biologica delle piante,

Imparare a prendersi cura del verde significa contribuire anche alla tutela dell'ambiente e della salute collettiva. Con questo obiettivo nasce "Orti al mattino", il ciclo di appuntamenti organizzato da Anthea in collaborazione con il Comune di Rimini e pensato per offrire ai cittadini strumenti pratici e conoscenze utili per la gestione sostenibile di orti e giardini e per la prevenzione delle infestazioni nelle aree private.

Durante le mattinate, i tecnici specializzati di Anthea accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle migliori pratiche per la cura biologica delle piante, illustrando prodotti e soluzioni ecocompatibili per nutrire il terreno, prevenire le principali patologie e proteggere la vegetazione nel rispetto dell'ambiente e della salute.

Uno dei momenti più attesi sarà la "clinica delle piante”: ognuno potrà portare campioni di piante che presentano problemi o malattie e farli analizzare direttamente al microscopio dagli esperti. Attraverso l'osservazione sarà possibile individuare le cause delle alterazioni, come funghi, batteri o carenze nutrizionali, ricevendo indicazioni personalizzate sui trattamenti biologici più adatti.

Grazie alla collaborazione con un partner tecnico, saranno inoltre disponibili materiali informativi, approfondimenti dedicati alla gestione degli orti e una panoramica delle più innovative soluzioni biologiche per la cura delle piante.

Accanto alla tutela del verde, gli incontri dedicheranno ampio spazio anche alla prevenzione delle infestazioni da zanzare, tema particolarmente rilevante durante la stagione estiva. I tecnici illustreranno le corrette pratiche per limitare la proliferazione delle larve nelle proprietà private e, al termine degli incontri, distribuiranno gratuitamente ai partecipanti kit contenenti prodotti antilarvali.

Insieme ai kit saranno donate anche bustine di semi di fiori melliferi, selezionati per favorire la presenza di api, farfalle e altri insetti impollinatori, oltre a suggerimenti sulle tecniche di consociazione tra piante, utili a migliorare in modo naturale la salute dell'orto e del giardino.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all'aperto, dalle 8.00 alle 11.30: 14 luglio (Bellariva, via delle Rimembranze), 21 luglio (Parco della Biodiversità, via Lidice/via Aldo Moro), 28 luglio (Celle, via Sacramora).