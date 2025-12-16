A Rimini l'officina di talenti grazie ai gestori della Fiera: "Sono diventata tecnologa del legno: grazie Ieg"

Da Italian Exhibition Group un nuovo progetto strategico di formazione a disposizione del territorio riminese

Italian Exhibition Group ha presentato ieri pomeriggio (15 dicembre) la sua Ieg Academy - L'officina dei talenti, nella sala Grifone al teatro Galli di Rimini. Durante la conferenza-evento non è stato solo presentato il progetto strategico di Ieg, ma sono stati coinvolti anche altri protagonisti del territorio riminese, che pongono la valorizzazione del capitale umano al centro della loro crescita. Presenti istituzioni, mondo scolastico, universitario e imprenditori, a conferma dell'importanza di investire nello sviluppo di competenze, per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più in rapida evoluzione.

Secondo il World Economic Forum (Future of Jobs Survey, 2024) entro il 2027 oltre la metà dei lavoratori dovrà affrontare percorsi di reskilling e upskilling. La mancanza di competenze è percepita come la prima barriera alla trasformazione aziendale da parte del 63% dei datori di lavoro. Per questo, la principale strategia adottata è l’upskilling della forza lavoro, pianificata dall’85% delle aziende.

Soltanto con le testimonianze vive delle persone che lavorano e si formano, con la vera intenzione di crescere, si riesce a dare senso a un progetto come la Ieg Academy, il cui scopo è stato chiaro fin da subito, durante il lancio pubblico alla cittadinanza: la volontà di mettere finalmente a sistema tutti i progetti formativi generati negli ultimi anni e, soprattutto, dichiarare pubblicamente al territorio che quelle competenze sono disponibili per tutti - imprese, politica, sistema industriale, società, cultura, innovazione.

Sul palco sono state raccontate le storie vive di chi ha cambiato strada e recuperato entusiasmo e dignità lavorativa grazie a Ieg. Come quella di Silvia Baietti, 48 anni, oggi tecnologa del legno grazie al corso Prostand Corporate Academy: "Quando la formazione è pensata davvero per dare frutti, i risultati si vedono sulle persone direttamente coinvolte e sul territorio che beneficia di quelle competenze. Ai lavoratori adulti, maturi, non pensa nessuno, sono grata a Ieg".

Ieg Academy è il brand che racchiude le tante iniziative che Italian Exhibition Group porta avanti sul territorio ormai da diversi anni, in un solido sistema di rete Scuola-Ieg-Mercato del lavoro, dove corsi e master (anche con la collaborazione dell’Università di Bologna) orientano il territorio anche a mestieri poco conosciuti ma ricercati, in una città che da tempo non vive più solo di turismo ma sta sviluppando un'identità più completa, grazie al comparto fieristico, in chiave moderna, contemporanea, tecnologica.

“La città di Rimini ha intuito vent’anni fa che serviva cambiare rotta – spiega Corrado Peraboni, ad di Ieg - e adesso ha un vantaggio culturale, imprenditoriale, e deve giocarselo muovendosi su un piano di sistema. A differenza di Milano, da tempo metropoli strutturata e abituata a vendere progetti e visioni, Rimini è in grado di fare quadrato sul territorio. Qui non mancano idee e progetti di valore. C’è un terreno comune su cui fare affidamento, per comunicarli al meglio”.

Tavola rotonda e interventi

La tavola rotonda "Nessuno si forma da solo", moderata da Stefania Zolotti (giornalista, direttrice di SenzaFiltro che si occupa di cultura del lavoro) ha saputo raccontare come il lavoro sulle competenze possa integrarsi con le esigenze del tessuto riminese, mostrandolo anche da punti di vista inediti per il mercato. In particolare per i giovani, che subiscono un orientamento non sempre informato e capace di indicare percorsi professionali esistenti ma poco conosciuti.

Hanno partecipato come relatori Chiara Bellini (vicesindaca e assessore alle Politiche Educative e di Genere del Comune di Rimini), Anna Cicchetti (vicepresidente Campus Rimini, Università di Bologna), Cristina Maggioli (consigliere delegato alle risorse umane del Gruppo Maggioli), Michele Capuani (direttore di Poliarte), Andrea Albani (managing Director Misano World Circuit “Marco Simoncelli" e vicepresidente Confindustria Romagna).

I relatori hanno parlato del loro background di esperienze personali e professionali, raccontato ciò che le loro aziende fanno per la formazione e confermato che serve mettere in rete più protagonisti, tra pubblico e privato, per la creazione di nuovi saperi e nuove figure professionali.

Tra gli interventi quello della vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini: “Investire nella formazione significa investire nella libertà delle persone. In un tempo segnato da trasformazioni profonde – digitali, ambientali e sociali – la sfida è garantire pari opportunità di accesso alle competenze, perché solo così possiamo costruire una comunità inclusiva e capace di trattenere i giovani. Il compito delle istituzioni è creare le condizioni perché nessuno resti indietro: la formazione non è solo un investimento aziendale, ma un bene comune che rafforza il legame tra persone, lavoro e territorio. L’Academy di IEG è un ponte concreto tra scuola, università e mondo del lavoro e conferma che pubblico e privato insieme possono offrire ai giovani opportunità concrete e inclusive".