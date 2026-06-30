A Rimini l’uncinetto unisce generazioni e promuove il benessere: ora i corsi arrivano al mare

Borse da mare fatte a mano e lezioni sulla spiaggia: anche l’uncinetto protagonista dell’estate riminese

Ritrovarsi insieme per imparare a lavorare l'uncinetto, anche un modo per unire più generazioni. La proposta è stata lanciata e attivata sei mesi fa dal Nodo 9 di Rimini (Nodo Territoriale di Salute Sud Mare). A rispondere subito all'appello sono state l'associazione Crisalide, che opera a sostegno delle donne operate di tumore al seno, il centro sociale L'Incontro, il Knot a Crochet Club e la storica Merceria Adriana, insieme a numerosi residenti attratti dall'idea di ritrovarsi attorno all'uncinetto per creare insieme qualcosa di bello.

Da gennaio a giugno il gruppo è cresciuto a ogni incontro mensile, contagiando i più giovani e riunendo nonni e nipoti, fino a coinvolgere oltre 75 persone per appuntamento. Ogni incontro (gratuito) ha avuto un tema, uncinetto e alimentazione, uncinetto e meditazione, uncinetto e movimento attivo, ed è stato arricchito dalla presenza di professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica, tra cui psicologo, nutrizionista ed esperto in attività motoria, che hanno offerto spunti sui temi del benessere, della prevenzione e dei corretti stili di vita. Un percorso che ha aiutato i partecipanti non solo a trasmettere il sapere, ma anche a trovare occasioni di confronto reciproco su vissuti personali importanti, non sempre facili da tradurre in parole.

Ora il frutto di quel lavoro diventa il set naturale per chi vuole imparare l'uncinetto guardando il mare. I lavori realizzati durante i mesi scorsi nella sala civica di piazza Decio Raggi sono infatti diventati la scenografia con tanto di ombrellone e sdraio ricamati, del club dell'uncinetto, un laboratorio (il costo del corso, 10 euro, è quello del materiale) allestito sulla spiaggia del bagno 133 Giorgio, a Rimini sud.

L'appuntamento è per tutti i giovedì d'estate dalle 17,30 alle 19,30 (disponibile su richiesta anche negli altri giorni): chi ama l'uncinetto, o chi vuole imparare i primi rudimenti, potrà farlo insieme all'esperta della Merceria Adriana di Miramare e alla titolare del bagno 133, Marina Nanni, grazie ai laboratori allestiti nel gazebo, dove – guidati passo dopo passo – si potranno realizzare borse da mare.

"Un'attività che unisce creatività e gesto ripetitivo: il ritmo lento dell'uncinetto diventa così un'occasione per rallentare, ridurre lo stress e coltivare la propria creatività, perfetta per accompagnare le giornate estive tra mare e tramonti", commentano da palazzo Garampi.