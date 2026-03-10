A Rimini è già Vasco Rossi mania: con il concerto, alberghi già pieni al 70%

Il Comune anticipa i tempi: ecco tutti gli eventi del mese di maggio 2026

Un mese di maggio ricco di eventi accompagna Rimini verso l’inizio della stagione estiva. Su tutti, il ritorno di Vasco Rossi che chiuderà il mese con l’anteprima soundcheck del 29 maggio riservata al fan club e la data zero del tour Vasco Live il 30 maggio, un appuntamento attesissimo che trasformerà Rimini nel punto di riferimento nazionale per migliaia di fan e che già oggi si riflette nei primi indicatori turistici: secondo i dati di Visit Rimini, l’occupazione alberghiera prevista tra il 28 e il 30 maggio ha già raggiunto il 70%, a testimonianza della forte attrattività del programma di eventi e dell’effetto traino delle grandi manifestazioni di fine mese.

Il mese si apre con eventi sportivi e raduni religiosi che animano la città già dal ponte del Primo Maggio che si preannuncia molto attrattivo anche in termini di prenotazioni alberghiere. Il mese prosegue poi con una forte presenza di grandi appuntamenti fieristici e congressuali, confermando Rimini come una delle principali destinazioni italiane del turismo business. Tra questi Venditalia alla Fiera di Rimini, l’Expodental Meeting e i congressi nazionali della comunità medico-scientifica, che porteranno in città migliaia di professionisti e operatori del settore.

Tra i momenti di maggiore richiamo del mese spicca il XXVI Raduno Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, dal 15 al 17 maggio, che vedrà Rimini accogliere oltre più di 70.000 partecipanti da tutta Italia con una serie di iniziative istituzionali, spettacoli e appuntamenti aperti al pubblico nel cuore della città.

Sempre nella seconda metà del mese Rimini ospiterà Routes Europe 2026, importante appuntamento internazionale dedicato allo sviluppo delle rotte aeree con oltre 1.000 delegati e i rappresentanti dei principali vettori e aeroporti del mondo, rafforzando il posizionamento della città nel panorama internazionale del turismo e dei trasporti.

Sport, cultura e creatività saranno protagonisti anche con eventi diffusi tra centro storico e Riviera: dal SoulHands Music Art & Surfskate Festival alla Festa del Cinema “La Settima Arte”, fino alle mostre e ai mercati creativi che animano piazze e spazi culturali della città.

Il gran finale sarà affidato agli ultimi giorni del mese, con una concentrazione di grandi eventi che segneranno l’avvio simbolico della stagione estiva: RiminiWellness, l’evento internazionale dedicato al fitness e al benessere, insieme al suo fuori-fiera RiminiWellnessOFF, porterà migliaia di appassionati e operatori da tutto il mondo tra Fiera, Riviera e centro storico.

Gli eventi di maggio 2026

29 aprile – 4 maggio 2026 (opzione maltempo 7 – 11 maggio)

Rimini, Piazza sull’Acqua

Marecchia Dream Fest

Concerto del 1° Maggio al Parco XXV Aprile

Info: www.facebook.com/MarecchiaDreamFest.Rimini/

1 – 2 maggio2026

Rimini, Ceis

Matrioska labstore – edizione speciale. Info: https://www.facebook.com/matrioska.rimini/





1 – 2 maggio2026

Rimini Cup

tornei calcio Tropical Coriano

1 – 3 maggio 2026

Rimini, spiaggia libera Piazzale Boscovich

Riva Beach Volley

Il Torneo Beach Volley, organizzato da By Zulu Events 2.0, prevede l'allestimento di 27 campi da gioco e un campo centrale per ospitare tornei amatoriali rivolti a partecipanti dai 18 anni in su nelle categorie 2x2 (Maschile, Femminile, Misto) e 3x3 Misto. La direzione tecnica è affidata a figure esperte come Fantini Simone ed Enrico Babbozio per garantire un elevato standard sportivo.

Oltre alla competizione, il festival integra una forte dimensione inclusiva attraverso la collaborazione con l'associazione "ESPLORA" (Special Olympics Italia), organizzando attività dedicate ad atleti con disabilità provenienti da tutta Italia. L'area della manifestazione sarà completata da una food court con prodotti dell'artigianato locale, due postazioni bar e un palco per DJ set e spettacoli. L’attività di accoglienza è prevista già dal 30 aprile.

Info: [email protected] - www.instagram.com/byzuluevent_rimini/

1 – 3 maggio 2026

Fiera di Rimini

Raduno religioso con 14.000 partecipanti

5 maggio 2026

Piazza Cavour

Un Campione per Amico

6 - 8 maggio 2026

Fiera di Rimini

Venditalia

La fiera internazionale dedicata alla distribuzione automatica, leader nel settore del vending. Un punto di riferimento per tutti gli operatori e le aziende della filiera, dove innovazione, eccellenza made in Italy e business si incontrano.

Info:www.venditalia.com/it

da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026

Rimini, Teatro Tarkovskij

REC Film Festival

Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori. Un incontro annuale tra giovani provenienti da tutta Italia, in concorso con i propri cortometraggi o protagonisti, nel corso della manifestazione, di esibizioni e performances artistiche, per favorire in questo modo uno scambio e una condivisione di idee, passioni e interessi.

Info: www.ragazziecinemafestival.it

7 - 9 maggio 2026

Palacongressi

57° Congresso ANMCO

Associazione Nazionale Medici Cardiologo Ospedalieri

Info: https://congress.anmco.it

8 - 10 maggio 2026

Rimini, spiaggia di Viserba, bagni 24-36

TchoukBall Festival

Il più grande Festival internazionale di Tchoukball torna a Rimini per un weekend di divertimento sulla spiaggia. Un’occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Il festival è composto da 5 tornei giocati su spiaggia: dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta. Due giorni di divertimento sulla spiaggia in cui tutti possono giocare e divertirsi. Non è necessario essere grandi campioni o atleti provetti, lo spirito del Tchoukball Festival è fondere assieme l’adrenalina delle partite, il relax di un aperitivo in riva al mare e l’atmosfera di una grande festa che si protrae fino a tarda notte. Info: www.tchoukballfestival.com



10 maggio 2026

Piazza Tre Martiri

Bicincittà

Passeggiata in bicicletta delle famiglie

Ore 9:00. Offerta libera per raccolta fondi

Info: www.uisp.it/rimini

13 - 15 maggio 2026

Palacongressi

12° Congresso Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento

https://www.accademialimpedismov.it





13 - 15 maggio 2026

46° Congresso Nazionale SIMTI - Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia

https://www.simtipro.it

14 – 16 maggio 2026

Fiera di Rimini, Ingresso Porta sud, via Emilia 155

Expodental Meeting

L’evento di riferimento per l’industria dentale italiana e internazionale.

Ingresso gratuito per tutti gli operatori del settore.

Info: www.expodental.it

14 – 15 maggio 2026

Rimini, Piazzale Fellini, lato Giardino Grand Hotel: Via Saint Maur des Fosses.

Le Grand Tour

Evento per auto d’epoca.

Orario: da giovedi 14 dalle ore 16.00 (orario ufficiale di arrivo auto) a venerdi 15 ore 11.00 (orario ufficiale di partenza delle auto)

www.le-grand-tour.be/nl

primavera-estate 2026

Rimini, Museo della Città

Mostra dossier dedicata a due capolavori del Rinascimento italiano

Dopo le esposizioni alla Ca' d'Oro a Venezia e a New York, la Pietà restaurata di Bellini torna a Rimini in dialogo con il San Sebastiano di Mantegna.

Qui la Pietà riminese di Bellini sarà posta in dialogo con il potente e drammatico San Sebastiano di Andrea Mantegna della collezione Franchetti.

L'esposizione riminese non si limiterà al confronto artistico tra Bellini e Mantegna – cognati dal 1453, quando Andrea sposò Nicolosia, sorella di Giovanni – ma offrirà l'opportunità di riflettere sugli stretti rapporti storici, culturali, artistici e iconografici che hanno legato Rimini alla Serenissima Repubblica di Venezia nel corso dei secoli.

15 – 17 maggio 2026

Rimini, P.le Kennedy - P.le Boscovich - Parco Fellini - piazza cavour - piazza Tre Martiri- piazza sull'acqua

Raduno Nazionale dei Carabinieri

Rimini e Riccione ospiteranno il XXVI Raduno Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, con la partecipazione di oltre 100.000 persone provenienti da tutta Italia.

L'evento prenderà il via venerdì 15 maggio con l'alzabandiera e l'inaugurazione del Villaggio della Legalità, seguito dall'apertura di un Campo della Protezione Civile alla Piazza sull'Acqua e da eventi collaterali come le mostre di Uniformi Storiche (presso il Municipio di Rimini) e Auto Storiche (in Piazza Cavour Rimini), che animeranno il centro città.

Il sabato 16 maggio sarà ricco di momenti significativi, a partire dalla Santa Messa in Cattedrale, officiata dall'Ordinario Militare per l'Italia. Nel pomeriggio, due spettacolari appuntamenti attendono il pubblico: il Carosello Storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo presso lo Stadio di Rimini e, a seguire, un suggestivo lancio di paracadutisti nella zona del triangolare Ruota panoramica di Rimini. Il gran finale di domenica 17 maggio vedrà gli Onori al Ministro della Difesa, seguiti dal maestoso sfilamento dei Radunisti, che percorreranno le vie della città fino a Piazzale Fellini, offrendo uno spettacolo di disciplina e tradizione.

Info: www.assocarabinieri.it

16 maggio 2026

Podistica Rimini .- Verucchio

17 – 20 maggio 2026

Rimini, Palacongressi e porto

Routes Europe 2026

L’evento internazionale che riunisce i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni sarà ospitato a Rimini, per la sua 19a edizione europea. Saranno 3 giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni. A Rimini sono attesi oltre 1.000 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei, aeroporti e tourist board da tutto al mondo.

Gli eventi Routes, che fanno parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei. Info: www.routesonline.com

17 maggio 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell'artigianato handmade

Appuntamento con arte, creatività, design. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore. Info: [email protected]

17 maggio 2026

Viserba

Epoca di Vino

con Sfilata macchine d’epoca

21-22-23 maggio 2026

Torre Pedrera di Rimini, spiaggia 70/71 - Belaburdela

SoulHands Music Art & Surfskate Festival 2026

Dodicesima edizione del festival per gli appassionati di Surf Skate. Un evento che è nato come un semplice ritrovo tra appassionati locali e che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di surf e skate, attirando partecipanti da tutta Europa. Il festival ospita la prima tappa del Campionato Italiano di Surfskate e una gara di Long Board Dancing su una pedana di 30 mq. Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento. Il festival non è solo sport, ma anche una festa che allo sport unisce musica, arte, cultura con mostre fotografiche, performance artistiche e installazioni che celebrano la filosofia del surf e dello skate, sempre con una profonda attenzione verso la sostenibilità.

Info: www.instagram.com/soulhandsfestival/

22-24 maggio 2026

Rimini

La Settima Arte Cinema e Industria VIII edizione

Dal 22 al 24 maggio 2026, torna la Festa del Cinema di Rimini. Tre giorni di eventi gratuiti dedicati al mondo del cinema e degli audiovisivi per scoprire da vicino i protagonisti e le maestranze del grande schermo. La manifestazione, organizzata da Confindustria Romagna in collaborazione con il Fellini Museum e la Cineteca di Rimini, propone un ricco programma di proiezioni, masterclass, incontri formativi e mostre. Nella suggestiva cornice del Teatro Amintore Galli si terrà la cerimonia di consegna del Premio Cinema e Industria, assegnato da una giuria presieduta dal regista Pupi Avati. Un’occasione per conoscere i segreti del processo creativo e vivere la magia del fare cinema.

Orari: mattino-pomeriggio-sera. Partecipazione gratuita.

Info: 0541 352312/0541352333 www.lasettimarte.it

22 – 25 maggio 2026

Rimini piazzale Boscovich

Gare Moto d’acqua

22 – 30 maggio 2026

Rimini arena Francesca da Rimini ecc.

Settimana della Musica

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d'arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

23 - 25 maggio 2026

31° Congresso Nazionale FADOI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti

https://fadoi2026.it/

23 – 25 maggio 2026

Rimini

Trofeo Delfino

torneo calcio Tropical Coriano

24 maggio

Piazzale Kennedy

Giornata Nazionale Prevenzione Fadoi

https://prevenzione.fadoi.org/

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. storie, codici, immaginari

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'esposizione, a cura dell’ideatrice Katia Bartolini e di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

dal 26 maggio ad agosto 2026 – ogni martedì

Rimini, Bagni 53 e 54 – Le Spiagge

Campionato Riminese di Footvolley – XI Edizione

Martedì 26 maggio prende il via l’undicesima edizione del Campionato Riminese di Footvolley, organizzato in collaborazione con A.S.D. Beach Games. L’appuntamento estivo più atteso dagli appassionati della disciplina con 12 tappe all’insegna di competizione e divertimento, quest’anno porterà importanti novità in termini di temi, regolamento, location e digitalizzazione, confermando il villaggio sportivo “Le Spiagge Rimini” come punto di riferimento dell’estate sportiva riminese.

Ogni martedì dalle 19:30 alle 23:30.Iscrizione a squadre tramite modulo online o direttamente presso il villaggio sportivo. Info: 3347053513 info@sharksportevents www.sharksportevents.com

28 - 31 maggio 2026

Fiera e Riviera di Rimini

Rimini Wellness - The Wellness Experience Show

L'appuntamento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness: ultime tendenze, innovazioni e formazione per i professionisti e gli appassionati del fitness, benessere e sport. RiminiWellness è l’evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le principali realtà dell’universo wellness: dai produttori di attrezzature per l’attività fisica alle palestre, alle opportunità di formazione e le associazioni di categoria, passando per le medical spa, gli health center, e scienze riabilitative, le attività fitness, ma anche il turismo e il design, sempre con al centro la fitness lovers community.

Una piattaforma sempre più internazionale, un format di successo che porta la manifestazione ad essere riconosciuta come piattaforma che delinea le traiettorie future dell'industry del wellness. Un evento che coinvolge gli appassionati, che a RiminiWellness hanno l'occasione di scoprire i trend dell'allenamento con le discipline e le competizioni sportive più innovative e di tendenza per lo stare in forma. E allo stesso tempo riunisce tutta la community dei professionisti, grazie alla presenza di aziende e brand di riferimento globale per la produzione e distribuzione di attrezzature fitness, innovazione tecnologica di settore, abbigliamento sportivo, alimentazione e nutrizione.

Una quattro giorni di sport e salute che si estende dagli oltre 190.000 mq, tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, alla Riviera grazie allo sviluppo dei contenuti fuori fiera organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini.

Orari: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso a pagamento, tutte le formule disponibili e i relativi prezzi sono indicati sul sito: https://www.riminiwellness.com/it/date-orari-biglietti#pacchetti

Info: 0541 744555 www.riminiwellness.com

28 - 31 maggio 2026

Fiera, Centro Storico e Riviera di Rimini

RiminiWellnessOFF - Il Fuori-Fiera di RiminiWellness

In arrivo la quarta edizione del fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con la 20esima edizione di RiminiWellness. Per 4 giorni il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformano in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva. RiminiWellnessOFF è l’appuntamento che trasforma il territorio di Rimini e della Riviera nel manifesto internazionale della promozione dell’attività fisica e degli stili di vita sani, estendendo l'esperienza del benessere in tutte le sue sfaccettature oltre i confini del quartiere fieristico grazie al contributo di aziende, associazioni e organizzazioni sportive.

Orari: in base alle iniziative. Info: www.riminiwellness.com/it/riminiwellnessoff

29 e 30 maggio 2026

Rimini

Vasco Live

29 maggio anteprima soundcheck riservata in esclusiva agli iscritti del Blasco Fan Club

30 maggio data zero “Vasco Live - The Essentials”

Info: www.riminiturismo.it/eventi/vasco-live

29 - 31 maggio 2026

Palacongressi

SCIVAC Rimini 2026

https://www.scivacrimini.it/it/

29 – 30 maggio 2026

Rimini, piazzale Boscovich

Adriatico sull'onda dello sport

Manifestazione di promozione degli sport d’acqua e di mare per la Giornata Nazionale dello sport a cura del CONI e Club Nautico

31 maggio 2026

Rimini centro storico, Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Orario: dalle 7.30 alle 18.30. Info: http://www.facebook.com/riminiantiqua