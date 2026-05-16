A Rimini nasce "Passaggi": il primo centro integrato dedicato al lutto, al trauma e all’educazione alla morte

Uno spazio nuovo, pensato per offrire ascolto, parole e strumenti nei momenti in cui la vita cambia forma

È stato inaugurato presso il Centro Ethos, in via Ceccarelli 7 a Rimini, Passaggi – Centro integrato per il lutto, il trauma e l’educazione alla morte: un’esperienza pionieristica e sperimentale che mette in dialogo pedagogia, psicologia, psicoterapia e linguaggi narrativi per accompagnare bambini, adulti, famiglie e professionisti nei momenti di perdita e cambiamento.

Uno spazio nuovo, pensato per offrire ascolto, parole e strumenti nei momenti in cui la vita cambia forma: lutti, separazioni, malattie, perdite, traumi e cambiamenti profondi.

Passaggi nasce dal bisogno, sempre più evidente, di trovare parole, strumenti e luoghi competenti per affrontare esperienze che spesso restano invisibili, negate o vissute in solitudine. Nel lavoro quotidiano con bambini, famiglie, scuole e servizi emerge infatti quanto la morte, la perdita e i grandi cambiamenti siano ancora difficili da nominare e da attraversare.

Il centro si propone come esperienza innovativa nel panorama italiano perché mette in dialogo ambiti che solitamente restano separati: l’accompagnamento pedagogico, il supporto psicologico e psicoterapeutico, il lavoro narrativo, espressivo e formativo. Non una sola risposta, ma un’équipe integrata capace di accogliere la complessità delle esperienze di perdita e trasformazione.

Passaggi intende diventare un punto di riferimento per il territorio, lavorando in rete con scuole, servizi, realtà sanitarie, associazioni e professionisti della cura. L’obiettivo è promuovere una cultura più consapevole del limite, della perdita e della relazione, riportando attenzione al valore della vita nelle sue dimensioni più quotidiane.



Cosa propone Passaggi

Le attività del centro comprendono:

→ Percorsi individuali e familiari di accompagnamento al lutto

→ Consulenza pedagogica per bambini, adolescenti e famiglie

→ Supporto psicologico e psicoterapeutico

→ Gruppi di parola per adulti, adolescenti e bambini

→ Laboratori narrativi ed espressivi

→ Formazione e supervisione per scuole, servizi educativi e professionisti

→ Iniziative di sensibilizzazione e divulgazione aperte alla cittadinanza

L’accesso avviene attraverso un primo momento di ascolto e orientamento. Da lì, insieme alla persona o alla famiglia, viene costruito un percorso su misura, modulabile nel tempo e pensato in base ai bisogni che emergono.



Il podcast “PASSAGGI – quando la vita cambia forma”

Durante l’inaugurazione è stato presentato anche il podcast “Passaggi – quando la vita cambia forma”, un progetto narrativo dedicato alle storie di perdita, cambiamento e trasformazione.

Il podcast, curato dal centro e disponibile online a partire da Spotify e progressivamente sulle principali piattaforme di ascolto, vuole aprire uno spazio pubblico di parola, ascolto e riflessione. Nel corso della serata è stata proposta una prima lettura a voce alta, intensa e partecipata, come avvio simbolico del progetto.

Centro PASSAGGI

via Ceccarelli 7, Rimini c/o Ethos Rimini – tel. 3534017590 – mail: [email protected]