A Rimini oltre 13mila studenti beneficiari di "Salta su!" per il trasporto gratuito

Nel 2024 ad usufruirne sono stati nello specifico più di 5mila studenti delle scuole superiori

La Regione Emilia-Romagna conferma anche per l’anno scolastico 2025–2026 il progetto “Salta su!”, che garantisce abbonamenti gratuiti per bus e treni regionali agli studenti delle scuole superiori residenti. Un’iniziativa che ha già coinvolto oltre 12.300 studenti nella provincia di Rimini nel 2024, con una previsione di superare i 13.000 nel 2025.





I numeri del 2024

Nel 2024 ad usufruirne sono stati nello specifico più di 5mila studenti delle scuole superiori, mentre nelle elementari e medie si sono assestati intorno ai 4 mila abbonamenti gratuiti.



“Rimini - spiega Emma Petitti, consigliera regionale e Vice presidente Pd Emilia-Romagna - è stata tra le province più virtuose nell’accesso al trasporto pubblico scolastico gratuito, e la previsione per il 2025 è di una ulteriore crescita, vicina a quota 13 mila abbonamenti. ‘Salta su!’ non è solo una misura economica, ma una scelta politica che parla di equità, sostenibilità e futuro,capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile.”.



Petitti sottolinea infine come il trasporto pubblico gratuito rappresenti una "leva concreta di politica sociale e ambientale, capace di incidere sulla qualità della vita delle famiglie (con un risparmio medio di 300 euro a famiglia) e sulla formazione di una cittadinanza più consapevole e responsabile".



Il progetto “Salta su!” si inserisce in una strategia regionale più ampia, volta a promuovere mobilità sostenibile, inclusione sociale e diritto allo studio.





Chi può richiederlo

Scuole elementari e medie: tutti gli studenti residenti in Emilia-Romagna.

Scuole superiori e formazione professionale: studenti residenti con ISEE ≤ 30.000 €.

Iscritti a scuole fuori regione: possono chiedere rimborso dell’abbonamento.