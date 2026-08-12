A Rimini per spacciare alla fermata del Metromare: arrestati due turisti, uno ha 17 anni

Sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti nella loro camera d’albergo

Due giovani turisti, un 19enne e un 17enne, sono stati arrestati ieri sera (11 agosto) dalla Polizia Locale di Rimini, impegnata insieme ai militari dell'operazione Strade Sicure nel consueto controllo delle fermate del Metromare. Gli agenti in borghese, che si spostano da una stazione all'altra concentrando l'attenzione soprattutto sull'area della stazione ferroviaria, avevano intensificato la vigilanza dopo diverse segnalazioni giunte dal personale di Start Romagna. La successiva perquisizione della camera d’albergo, a Rivazzurra dove i due alloggiavano, ha permesso di recuperare in totale oltre un chilo di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

Il controllo è scattato in piazzale Cesare Battisti, poco dopo le 21, quando un gruppo di ragazzi sceso dal metromare al capolinea ha attirato l'attenzione degli agenti in borghese della squadra giudiziaria, in quanto uno di loro si è acceso uno spinello. Fermato per l'identificazione, il 19enne ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli in una grata, senza riuscirci. Gli agenti hanno recuperato sette involucri di hashish per un peso complessivo di quasi 13 grammi. Ritenendo che nella stanza d'albergo dove il giovane alloggiava con gli amici potessero trovarsi altre sostanze, gli operanti hanno eseguito una perquisizione che ha dato riscontro positivo. Nello zaino del 19enne, consegnato spontaneamente durante la perquisizione in camera, sono stati trovati altri 140 grammi circa di hashish e oltre 30 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi, due bilancini di precisione e 370 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. In un secondo zaino, riconducibile al 17enne, sono stati rinvenuti circa 585 grammi di hashish in sei panetti e oltre 255 grammi di marijuana.

Il materiale sequestrato, che nel complesso supera il kg di sostanza stupefacente, è stato sottoposto a vincolo penale insieme alla somma di denaro. Un altro giovane presente nel gruppo è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish ritenuta destinata a uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura competente.



Il 19enne è stato processato questa mattina in direttissima, mentre il minorenne è stato condotto ieri sera al Centro di Prima Accoglienza per i minorenni di Bologna.