A Rimini scatta il Piano Caldo: aiuto e vicinanza agli anziani

Già 500 gli over 75 contattati, attivo anche l’aiuto a domicilio in caso di bisogno

Con la stagione estiva alle porte e l’avvio della fase di giornate con alte temperature, a Rimini, come da ‘tradizione’ ormai consolidata, è stato riattivato il ‘Piano Caldo’, il programma estivo su scala provinciale di sostegno e monitoraggio per gli anziani e i soggetti a rischio, avviato dal Comune in sinergia con l’Azienda USL Romagna, la Protezione Civile e numerose associazioni del terzo settore.

Il servizio è attivo già dal mese di giugno e, in queste prime settimane, ha permesso di contattare telefonicamente oltre 500 persone over 75, attraverso una media di circa 25 telefonate al giorno, dal lunedì al venerdì. Un’attività fondamentale, che consente non solo di fornire informazioni utili per affrontare le alte temperature, ma anche di verificare lo stato psicofisico degli anziani, offrendo, quando necessario, un intervento di sostegno personalizzato.

“Il Piano Caldo– spiega l’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini, Kristian Gianfreda – rappresenta una vera rete di prossimità che, in estate, si prende cura della parte più vulnerabile della popolazione. È pensato per chi vive solo, per chi non ha una rete familiare attiva o per chi si trova semplicemente in difficoltà ad affrontare la quotidianità durante le giornate più calde. Il nostro invito è a non aspettare l’emergenza: le famiglie, i vicini di casa, gli stessi cittadini possono segnalare situazioni di potenziale fragilità, affinché il nostro personale possa intervenire in tempo. Il Piano è quindi anche un invito alla solidarietà e alla responsabilità condivisa”.

Oltre alla sorveglianza telefonica, il Piano Caldo offre supporto a domicilio, attivabile su richiesta: si va dalla spesa al supermercato al ritiro di farmaci in farmacia, fino all’accompagnamento per visite mediche o piccole commissioni quotidiane. Il tutto gestito da operatori qualificati e volontari, in costante coordinamento con i servizi sociosanitari del territorio e gli uffici del Comune.

Il servizio resterà operativo fino a metà settembre e può essere attivato chiamando il numero 0541/1490572 oppure scrivendo a [email protected].