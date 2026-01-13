A Rimini si assegna il titolo di Campione Italiano della Coppa del Mondo del Panettone

La finale durante il Sigep World 2026

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale, questo contest dal sapore sempre più internazionale giunge a SIGEP World il 46° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini.

La collaborazione tra Coppa del Mondo del Panettone e SIGEP World conferma l'intento comune volto alla valorizzazione e promozione nel mondo del prodotto artigianale italiano ed inaugura un progetto internazionale condiviso che porterà i due enti a lavorare insieme per sostenere la conoscenza del panettone nei cinque continenti con momenti di formazione, masterclass, eventi e selezioni nazionali.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano il 7 e 8 novembre 2026.

La Gelato & Pastry Lab - Hall C6 di SIGEP World ospiterà domenica 18 gennaio la sfida per decretare il Campione Italiano per la categoria Panettone Tradizionale. Una vera e propria occasione per vivere in diretta la competizione che vede sfidarsi i pasticceri che hanno superato le selezioni italiane, svolte lungo lo stivale per tutto il 2025 nelle tre tappe a Reggio Calabria, a Maddaloni e a Milano. Solo i primi 5 che conquisteranno il parere favorevolmente della prestigiosa giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone di novembre 2026 a Milano.

I maestri pasticceri nella categoria Panettone Tradizionale in gara sono: Fiorenzo Ascolese La boutique dei lievitati, San Valentino Torio (SA); Giacomo Balestra Panificio Azzurro Margiú, Cercola (NA); Luigi Barbagallo Pasticceria Squisito, San Mango d'Aquino (CZ); Antonio Chiumiento Pasticceria delle Grazie, Eboli (SA); Filippo Cuttone Forno Cuttone, Paternò (CT), Antonio Fabozzi Pasticceria di Antonio Fabozzi, Casal di Principe (CE); Cinzia Falleri Sottosale, Montignoso (MS); Francesco Lastra Pasticceria Ice, Pagani (SA); Massimiliano Maiorano, La Forneria, Napoli; Riccardo Manduca Solodamanduca, Aprilia (LT); Antonio Masulli Caffe Masulli 1927, Somma Vesuviana (NA); Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery, Chiavenna (SO); Davide Muro Antica Pasticceria Castino, Pinerolo (TO); Alessandro Niccolò Nesi Pank la Bulangeria, Sesto Fiorentino (FI); Nicola Obliato Mille Dolcezze Aversa (NA); Damiano Pagani Pasticceria Pagani, Dello (BS); Matteo Papanice Cresci di Papanice, Castellana Grotte (BA); Michele Pirro, Cafè Noir, San Marco in Lamis, Foggia; Michele Segreto Panificio Pugliese Toritto (BA); Michele Somma Pasticceria La Delizia, Santa Maria La Carità (NA); Alessandro Spagnoletti Pasticceria La Gioia, Taranto; Vanna Scattolini Madamadoré San Pietro in Cariano (VR); Antonio Ventieri Torteria Antonio Ventieri, Capaccio Scalo (SA); Luigi Vetrella Visioni Lievitati per Eccellenza, Macerata Campania (CE).

I maestri pasticceri nella Categoria Panettone al cioccolato in gara sono: Luigi Avallone Pasticceria f.lli Avallone, Quarto (NA); Andrea Barile Ablab, Foggia; Roberto Catelli Pasticceria RÓ, L’Aquila; Andrea Ceracchi Maciste pasticceria, Cori (LT); Gianluca Cecere Cecere Visionarydessert, Frattaminore (NA); Luigi Fusco Punto freddo pasticceria gelateria, Scafati (SA); Pompilio Giardino, Panificio Pompilio, Adriano Irpino (AV); Nicola Lavezzi Castelmassa (RO); Armando Pascarella Pasticceria Armando Pascarella, San Felice a Cancello (CE); Raffaele Romano Gran Caffè Romano, Solofra (AV); Leonardo Romano Antica pasticceria Pesce, Avella (AV); Alessandro Slama Da Slama, Ischia.

La premiazione si terrà domenica 18 gennaio alle ore 17 al termine dei lavori delle giurie che cominceranno alle ore 13:30 presso la Gelato & Pastry Lab - Hall C6 i candidati che andranno sul podio a SIGEP World diventeranno i campioni italiani 2026.

«Prosegue la collaborazione di Coppa del Mondo del Panettone con SIGEP World - afferma Giuseppe Piffaretti, Maestro pasticcere e fondatore della Coppa del Mondo del Panettone –. È per noi motivo di grande orgoglio poter collaborare con uno degli enti fieristici più importanti al mondo. Le selezioni italiane trovano un palcoscenico d’eccellenza, dal quale emergeranno i campioni italiani delle categorie panettone tradizionale e panettone al cioccolato. Nella finale di Rimini verranno proclamati due vincitori ufficiali, che potranno fregiarsi del titolo di Campione Italiano. Un nuovo, prezioso tassello che si aggiunge al percorso della Coppa del Mondo del Panettone e che contribuirà a diffondere sempre più, nel mondo, la cultura, il valore e il rispetto del panettone italiano.»