A Rimini si disegna il futuro della cura del tumore al seno: arrivano esperti da Europa e Usa

Dalle firme molecolari alle nuove terapie contro i tumori al seno, il convegno a Rimini

Le firme molecolari, le terapie target e le tecnologie genomiche più avanzate per affrontare il carcinoma mammario saranno al centro del convegno internazionale “Breast Cancer Conference: from molecular signatures to clinical oncology”, in programma il 19 e 20 giugno 2025 a Rimini.

L’evento è organizzato da Irst “Dino Amadori” Ircc e Ausl Romagna all’interno del programma interaziendale Comprehensive Cancer Care and Research Network.

Nel corso delle due giornate, oncologi, ricercatori, biologi, radiologi e chirurghi provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti si confronteranno su temi chiave per la diagnosi e la gestione del tumore al seno, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione clinica e migliorare le prospettive terapeutiche per le pazienti con tumore al seno. Il focus del congresso sarà la comprensione dei profili genetici e delle firme molecolari che caratterizzano i diversi sottotipi di carcinoma mammario, passaggio cruciale per l’affermazione di terapie sempre più personalizzate, efficaci e tollerabili.

“Questo convegno rappresenta una straordinaria occasione di confronto tra esperti di fama internazionale – spiega il prof. Antonino Musolino, responsabile scientifico dell’evento – e mira a consolidare le basi di una medicina di precisione in campo oncologico, traducendo la ricerca molecolare in benefici concreti per le pazienti”.



Ampio spazio sarà dedicato ai sottotipi di tumore mammario più studiati – tumori ormonosensibili, Her2-positivi e tripli negativi – e alle terapie sviluppate per affrontarli, inclusi gli anticorpi coniugati a farmaci (Adc), gli anticorpi monoclonali multifunzionali, le strategie per superare la resistenza ai trattamenti e l’integrazione dell’immunoterapia. Saranno approfonditi anche ambiti di ricerca traslazionale particolarmente promettenti, come l’impiego della metabolomica, l’analisi epigenetica e la profilazione digitale spaziale per comprendere l’eterogeneità tumorale.

Tra le tematiche cliniche emergenti figurano la preservazione della fertilità nelle pazienti giovani, l’efficacia della dieta mima-digiuno, l’utilizzo della risonanza magnetica total-body nella gestione della malattia, e le nuove strategie di stadiazione molecolare del cavo ascellare.

L’alto livello scientifico del convegno è testimoniato dalla presenza di una faculty internazionale di altissimo profilo, con esperti provenienti da centri di eccellenza negli Stati Uniti e in Europa. Tra i nomi più attesi figurano Massimo Cristofanilli (Chicago), Sara A. Hurvitz (Seattle), Silvia Chiara Formenti (New York), Luca Magnani (Londra), Ines Vaz-Luis (Villejuif Parigi), Giuseppe Curigliano (Presidente dell’European Society for Medical Oncology, ESMO), Samantha Dicuonzo, Secondo Folli, Corrado Tinterri, Claudio Vernieri, Andrea Vingiani, Fedro Peccatori e Romano Danesi (Milano), Maria Vittoria Dieci e Valentina Guarneri (Padova), Fabio Puglisi (Aviano), Rossana Berardi (Ancona), Laura Cortesi (Modena e Reggio Emilia), Alberto Zambelli (Bergamo), Grazia Arpino (Napoli) e Francesco Schettini (Barcellona), insieme a numerosi professionisti attivi in Romagna e nei principali istituti italiani di ricerca oncologica.