All'Hotel Corallo A Rimini si sfidano i campioni del Risiko: 40 finalisti per il titolo provenienti da tutta Italia

Il campione in carica è il 36enne di Torino Andrea Forno

Sabato 24 e domenica 25 ottobre, presso l’Hotel Corallo Rimini (Viale Vespucci, 46), si disputa la finale del Torneo Nazionale 2026 di RisiKo!. L’avvincente sfida, organizzata da Spin Master - Editrice Giochi, vedrà impegnati 40 finalisti provenienti da tutta Italia, pronti a strappare il titolo al Campione Nazionale in carica, Andrea Forno, 36enne di Torino appartenente al ToRisiKo! Club di Torino.

È attesissima la finale del Torneo Nazionale 2026 di RisiKo!, l’annuale sfida che in mesi di battaglie ha coinvolto centinaia di giocatori dal vivo e sul web, appassionati del celebre board game e selezionati presso i 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi sul territorio nazionale. Le partite di sabato 24 ottobre disputate su tre turni - alle 11:00, alle 15:00 e alle 17:30 - decreteranno i semifinalisti che domenica 14 si sfideranno alle 10:00 per accedere alla finalissima, che si giocherà alle 14:00.

Ispirato al gioco francese del 1957 “La conquête du monde” e reinterpretato per l’Italia da Editrice Giochi negli anni ‘70, RisiKo! è il gioco di strategia per antonomasia in Italia: con oltre 100.000 pezzi venduti all’anno, in quasi 50 anni di storia ha unito oltre 10 milioni di italiani di ogni età. Con centinaia di tornei regionali e nazionali organizzati dagli anni ’80 a oggi, 2.500.000 partite disputate nella versione digital, 30 RisiKo! Club ufficiali sparsi su tutto il territorio italiano da Nord a Sud, RisiKo! è uno dei giochi più famosi in Italia, e quello con la community più forte e attiva, tanto che la parola “risiko” è usata quotidianamente nel linguaggio comune e in quello dei media come sinonimo di strategia.