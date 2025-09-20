A Rimini torna Arcipelago di Suono: la rassegna tra letture, performance sonore e radio

l programma della serata inaugurale

Dal 23 settembre all’8 novembre 2025, Rimini si trasforma in un arcipelago di suoni, visioni e incontri: performance sonore, letture, laboratori, passeggiate d’ascolto, videoarte, dialoghi e radio.

Ore 18.00 – Taglio del nastro con NicoNote, che introduce e presenta al pubblico la rassegna, seguito da un saluto dell’Assessore alla Cultura Michele Lari.

Ore 18.30 – Proiezione in prima nazionale di Intimità Ecologica, videoarte di Vladimir Bertozzi con musiche originali di Demetrio Cecchitelli (durata 5’). L’opera, realizzata appositamente per Arcipelago di Suono, riflette sull’impatto umano nei paesaggi marini quotidiani e resterà visibile come installazione urbana su vari schermi cittadini. Video-estratti saranno visibili sugli schermi di Museo della Città, Museo Fellini-Palazzo del Fulgor, Metromare, Ufficio IAT Stazione FS e negli stand della città in occasione delle manifestazioni TTG ed ECOMONDO.

Ore 19.00 – Concerto di Katatonic Silentio, compositrice di ritorno da Berlino e ospite del festival ATONAL, che presenta in prima nazionale Thalassa – Lo spirito femminile del mare, live set sonoro e performativo tra soundscape, elettronica e field recording (durata 50’). La performance evoca la dimensione mitologica e inconscia del mare, simbolo di origine, trasformazione e forza creatrice.

Gli artisti del vernissage

Vladimir Bertozzi presenta Intimità Ecologica

Prima nazionale – videoarte (2025, durata 5’)

Musiche originali: Demetrio Cecchitelli

Produzione: Arcipelago di Suono

Intimità Ecologica è un’opera visiva che riflette sull’impatto umano nei paesaggi marini quotidiani, invitando a un ascolto sensibile della lentezza e della velocità della natura. L’acqua guida lo sguardo in un viaggio intimo tra sedimenti, microcosmi e trasformazioni geografiche.

Vladimir Bertozzi è artista visivo e videomaker. Laureato in Nuove Tecnologie dell’Arte all’Accademia di Urbino, nel 2019 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti con un’opera audiovisiva sperimentale. Il suo lavoro esplora l’intreccio tra immagine e suono, tra documentazione e creazione, collaborando con Santarcangelo Festival, Motus, Schoß Company, ERT – Emilia Romagna Teatro e altri festival. Le sue opere uniscono realtà e immaginazione, evidenziando il potenziale poetico e politico dell’immagine in movimento.

Katatonic Silentio presenta Thalassa – Lo spirito femminile del mare

Prima nazionale – live set sonoro e performativo (2025, durata 50’)

Produzione: Arcipelago di Suono

Thalassa esplora il mare come simbolo universale e archetipo femminile, evocandone la dimensione mitologica e inconscia: madre che accoglie e genera, ma anche forza che travolge e trasforma. Un continuum sonoro che alterna paesaggi acquatici, field recordings ed elettronica, creando un attraversamento poetico e sensoriale dell’essenza del mare.

Katatonic Silentio è sound artist e compositrice contemporanea con base a Milano. La sua ricerca unisce musica elettronica, arte performativa e indagine sonora. Ha pubblicato musica con etichette come Delsin, Ilian Tape, Midnight Shift e Fleur Sauvage, presentando il suo lavoro in festival e istituzioni internazionali tra cui Berlin Atonal, Mutek, Transart, Jazz Is Dead, Triennale Milano, Studio di Fonologia RAI, Asian Civilisations Museum (Singapore) e Museum Angewandte Kunst (Francoforte). Nel suo percorso intreccia ricerca teorica e pratica performativa, indagando le radici mitologiche del suono e il rapporto tra spazio, corpo e paesaggio acustico.