A Rimini una serata per la pace con il Pd: dibattito e cena solidale per Gaza

Giovedì 11 dicembre dalle ore 19 presso l'Area Settebello

Il Partito Democratico della Città di Rimini, in collaborazione con Ccgil Rimini ed EducAid, invita la cittadinanza a un duplice momento pubblico dedicato al tema della Pace e al ruolo dell'Europa in questo momento cruciale per i nostri destini. L'evento, intitolato "Europa: il coraggio della pace", si terrà giovedì 11 dicembre dalle ore 19.00 presso l'Area Settebello a7b, in Via Roma 70 a Rimini. A seguire, alle ore 20.30, si terrà una cena solidale per la Pace, con quota di partecipazione di 20€ in cui parte del ricavato sarà destinato alle attività di EducAid nella Striscia di Gaza. Per la partecipazione alla cena è richiesta la prenotazione obbligatoria entro l'8 dicembre 2025, contattando Loretta (340 8949543) o Fiorella (339 3748181). "L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo dell'Europa nella promozione della Pace e della Solidarietà", spiega il Pd Rimini. Tra gli ospiti è attesa Annalisa Corrado, Eurodeputata e componente Segreteria nazionale del Pd.