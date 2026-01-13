A Rimini vince la rete fissa: 8 linee su 10 superano i 100 Mbps

Fibra o 5G? Per streaming e gaming serve potenza: meglio la fibra. Per navigare basta rete discreta. Il 5G è diffuso ma resta un piano B.

Oggi abbiamo varie soluzioni a disposizione per restare connessi, ma cosa conviene di più tra la fibra e il 5G? Dipende, se vuoi guardare i film e giocare ai MOBA o ai casinò live è utile avere una connessione potente e prestante. Al contrario, per la navigazione classica è sufficiente una rete discreta. Il 5G ormai è ovunque, ma resta un piano B.

Perché le famiglie di Rimini preferiscono la fibra

A livello nazionale, gli accessi FTTH in Italia sono saliti al 31,6% del totale, con un +24,2% in un anno. Le linee FTTC sono la fetta più ampia (42,6%) e il peso delle connessioni da almeno 100 Mbps è passato dal 57,2% del 2021 all'80,8%. Perfino le offerte superiori a 1 Gbps sono arrivare al 31,2%. Questo significa che per la casa e per l'ufficio la maggioranza sceglie e usa la rete fissa veloce. In Emilia-Romagna, la connettività è tra i punti di forza della Regione. Rimini ha una provincia che è migliorata tantissimo, nonostante sia partita da valori inferiori rispetto ad altre città come Bologna. Questo significa che la domanda delle linee fisse sta crescendo anche sulla Riviera. Il Fixed Wireless Access (FWA) supera i 2,48 milioni di linee, è utile dove la fibra non arriva subito (frazioni collinari, case sparse).

5G quasi ovunque per mobilità, hotspot e lavori on the go

Sul mobile, il 5G copre ormai praticamente tutta la popolazione a livello nazionale. Le SIM human che generano traffico dati sono quasi 61 milioni e il consumo medio giornaliero è di 0,94 GB per SIM. Sulle linee fisse si viaggia attorno ai 10 GB al giorno per linea. Quindi, il traffico pesante continua a passare dalla rete di casa, mentre il 5G viene usato quando servono velocità e latenza fuori dall'abitazione. A Rimini città e lungo la costa, la copertura 5G degli operatori è in continuo aggiornamento. Per chi vive in affitto, si sposta spesso o ha bisogno di un backup rapido, una SIM dati 5G o un router 5G può essere una soluzione pratica, soprattutto nei periodi di transito in cui l'attivazione della fibra richiede qualche giorno.

Quando scegliere la fibra, il 5G o il FWA: alcuni scenari reali dalla Riviera

Se lavori in smart working, fai delle videochiamate lunghe, scarichi dei file pesanti, giochi online in modo competitivo o ti intrattieni con le slot online su betfair, la fibra è la scelta più sicura. Al contrario, il 5G è perfetto per l'hotspot in spiaggia, per le trasferte, per gli eventi e per le case vacanza, con velocità spesso elevate ma variabili tra cella e cella.