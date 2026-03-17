A Rimini Wellness premiata la birra artigianale più buona e senza glutine

Il concorso internazionale promosso da Unionbirrai premierà le migliori produzioni il 1° giugno

Tornano protagoniste le produzioni artigianali senza glutine con il World Gluten Free Beer Awards 2026, concorso internazionale dedicato esclusivamente alle birre artigianali specializzate in questo segmento e parte della galassia “Birra dell’Anno” promossa da Unionbirrai.

I birrifici potranno iscrivere le proprie etichette online entro il 17 maggio, mentre l’invio dei campioni è previsto tra l’11 e il 20 maggio. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

La premiazione si terrà il 1° giugno 2026 a Rimini, nell’ambito di RiminiWellness. Il concorso è stato fondato nel 2013 dal giornalista enogastronomico e Unionbirrai Beer Taster Alfonso Del Forno.

Il World Gluten Free Beer Awards è stato il primo concorso internazionale dedicato esclusivamente alle birre artigianali senza glutine. Giunto alla tredicesima edizione, rappresenta oggi un punto di riferimento per il settore grazie a un sistema di valutazione rigoroso, basato su degustazioni alla cieca condotte da una giuria internazionale composta da Unionbirrai Beer Taster, giornalisti ed esperti del mondo brassicolo.

Il concorso prevede otto categorie di gara, che spaziano dalle Lager alle birre luppolate, dalle Ale alle scure fino alle produzioni speziate e speciali. Ogni birra viene valutata con un sistema tecnico fino a 100 punti per giurato, con l’assegnazione dei primi tre classificati per categoria e di eventuali menzioni speciali.

Accanto alla competizione principale è previsto anche il premio speciale “Birra in Tavola”, che individuerà la birra artigianale senza glutine capace di abbinarsi al meglio con la Pizza Margherita.