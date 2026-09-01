A Rivazzurra rivive il rito della Pesca alla Tratta: poi piada e sardoncini per tutti

Venerdì 4 settembre al bagno Emilio 110 a partecipazione libera

Un tuffo nella storia e nelle tradizioni del mare riminese con la rievocazione della “Pesca alla Tratta”, l’antica tecnica di pesca praticata lungo la costa fino alla metà del secolo scorso.

L’appuntamento, promosso dall’Associazione Rimini per Tutti onlus insieme agli operatori turistici del territorio, si svolgerà venerdì (4 settembre) sulla spiaggia di Rivazzurra, al bagno Emilio 110, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di riscoprire da vicino una delle pratiche che per generazioni ha caratterizzato la vita e il lavoro dei pescatori riminesi.

La rievocazione prenderà il via alle 10 con la calata delle reti in mare. Il pubblico potrà assistere alle diverse fasi della pesca alla tratta, dalla stesura della rete fino al lento recupero dalla battigia. Una pratica suggestiva e corale alla quale potranno prendere parte anche i presenti, ripetendo i gesti che un tempo scandivano la quotidianità delle comunità marinare della costa. La pesca alla tratta rappresenta infatti una delle testimonianze più caratteristiche della cultura marinara locale: un sistema di pesca basato sul lavoro collettivo, con la rete calata al largo e successivamente trascinata verso riva grazie alla forza delle persone impegnate sulla spiaggia.

Alle ore 11.00, al termine della dimostrazione, un momento conviviale aperto a tutti, con intrattenimento e una degustazione gratuita di piadina e sardoncini.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita.