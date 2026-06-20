A San Giovanni in Marignano arriva la Notte delle Streghe: tra circo contemporaneo, teatro e magia urbana

Due giornate di spettacoli internazionali, performance itineranti e installazioni diffuse animano San Giovanni in Marignano con artisti da tutto il mondo

Prosegue la magia de La Notte delle Streghe, tra spettacoli internazionali, circo contemporaneo, teatro fisico, danza, musica e comicità.

Domenica 21 giugno

Al Palco Calderone la serata di domenica apre alle 19 nel segno della comicità e della giocoleria con l’artista spagnolo Ramiro Vergaz e il suo White Bottom. A seguire, alle 20.30, il pubblico potrà immergersi nella performance visionaria di Tsubasa Watanabe con Contour. Vergaz torna in scena alle 21.30, mentre alle 23.00 arriva l’energia esplosiva di Mr Dyvinetz, tra ruota Cyr e bicicletta acrobatica.

Sul Palco Sfera, alle 19.45 la prima nazionale dello spettacolo Humor in black and white della compagnia tedesca Monsieur & die Dame am Klavier, raffinato esempio di teatro fisico accompagnato da musica dal vivo. Alle 21.00 torna Mr Dyvinetz e alle 22.15 lo spettacolo della compagnia tedesca replica in una nuova suggestiva versione notturna.

Al Fosso del Pallone, sul Palco Luna, la serata comincia alle 19.15 con il flash mob itinerante Humus. Il passo della memoria a cura di Studio Danza Il Castello. Seguono due appuntamenti con la Compagnia Chilowatt e il loro Rex, circo elettrico alle 20.15 e alle 22.00, uno spettacolo ispirato al mondo di Tesla tra esperimenti e comicità. Alle 21.15 e alle 23.30 Nacho Rey presenta El Naides, un poetico circo-teatro, mentre alle 22.45 torna Tsubasa Watanabe con la sua performance Contour.

Lunedì 22 giugno

Il programma del Palco Calderone apre con il ritorno di Ramiro Vergaz alle 19.45, seguito alle 21.00 dall’artista taiwanese Chien Hung-Kuo con Moving Zen, una performance incredibile di cubo acrobatico. Vergaz torna alle 22.00, mentre alle 23.15 arriva Agro The Clown con Improlocura, un gioco di improvvisazione e clownerie.

In Piazza Silvagni, sul Palco Sfera, la Compagnia Chilowatt presenta Rex, circo elettrico alle 20.30 e alle 22.30, mentre alle 21.30 la Compagnia Bellavita porta in scena Menù del giorno, uno spettacolo di giocoleria e comicità ambientato in una trattoria immaginaria italiana.

Al Fosso del Pallone, il Palco Luna si anima dalle 19.30 con il flash mob Humus. Il passo della memoria, di Studio danza Il Castello. Seguono gli appuntamenti con Monsieur & die Dame am Klavier alle 20.00 e alle 21.45, Agro The Clown alle 20.45, Chien Hung-Kuo alle 22.30 e la Compagnia Bellavita alle 23.00.

Continua anche l’intensa attività delle aree esperienziali, dallo spazio Caronte al Regno di Fuori, da Bimbi per natura al Locus Locorum, tra musica, laboratori, performance, artigianato creativo e animazioni. Al Parco dei Tigli Caronte propone per domenica sera il live della band Cieffemme e per lunedì sera KaraOnte, uno speciale karaoke per cantare insieme al ritmo della festa. Bimbi per natura continua il suo viaggio tra natura, simboli e immaginazione, mentre al Regno di Fuori ci sono due appuntamenti speciali: domenica la lettura-spettacolo Il ritmo dei segreti, tra danza del ventre e voce, a cura di MariaChiara Giancola e Diana Saponara; lunedì la lettura musicale animata Bambini radice, per viaggiare sulle ali della fantasia sulle note dell'arpa e i racconti delle storie più belle. L’arpista e narratore è Luca Cascone.

Nel percorso del Locus Locorum si incontrano artisti, artigiani e creativi. Oltre la soglia del Locus ospita scrittori, illustratori, musicisti e artigiani del legno, della carta e dei materiali naturali. Nella Selva stregata si esplorano erbe, rituali del solstizio, amuleti, antiche tradizioni e pratiche legate alla natura. La Corte della Guardiana e la Fucina degli Stregoni accolgono profumi, intrecci, lavorazioni artigianali e creazioni dal vivo. Il percorso si anima anche con danze tribali, improvvisazione teatrale e installazioni artistiche diffuse. Tra le tante esperienze da provare ci sono anche l’accampamento dei druidi, il giardino delle vibrazioni, il tiro con l’arco e i laboratori creativi.

Ultime due giornate di repliche per lo spettacolo del Teatro Cinquequattrini L’alveo dei sussurri (ore 21, 21.40, 22.20, prenotazione obbligatoria al 3389695322) che ha per palcoscenico l’alveo del torrente Ventena, trasformato in questa edizione in Alveo X TE, il suggestivo progetto immersivo realizzato da Cereria Terenzi in cui luce e simboli ancestrali accompagnano i visitatori in un viaggio sensoriale ispirato al tema delle radici.

La Notte delle Streghe è un evento organizzato dal Comune di San Giovanni in Marignano, con il contributo di Destinazione Romagna e il sostegno di Cereria Terenzi, Romagna Acque, Banca Malatestiana, Gruppo Hera.