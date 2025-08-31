A San Marino arriva l'evento dedicato alla salute e al movimento. Yoga, calcio e Color Run per adulti e bambini

Tuttavia...che Spettacolo! torna a San Marino. Il programma

Tra due settimane San Marino tornerà a vivere l'atmosfera che solo Tuttavia… che Spettacolo! riesce a creare: un intreccio di emozioni, incontri, colori, voci e gesti che vanno oltre un semplice programma. Il programma c’è, con date, orari, luoghi e attività pensate per orientare chi partecipa. "Ma Tuttavia… che Spettacolo! non si esaurisce in un elenco di appuntamenti: è molto di più", così dichiara l'associazione Attiva-Mente, "È nello sguardo di un bambino che sale su una moto insieme a un pilota e scopre che il vento può diventare libertà. È nella risata improvvisa durante una partita di Bubble Football. È nel silenzio sospeso di una salita in mongolfiera, dove tutti si ritrovano uguali, vulnerabili e forti allo stesso tempo. È nella carezza a un animale, che diventa cura, sollievo, un dialogo muto ma profondo.

"Tuttavia è anche la capacità di fermarsi, magari al mattino presto, a respirare insieme, a sentire che il corpo – qualunque corpo – può essere ascoltato e accolto. È la possibilità di correre una Color Run senza preoccuparsi di chi arriva primo, ma di chi c’è accanto. È il silenzio carico di parole di chi racconta la propria storia, mettendola al servizio degli altri."

Qui il programma completo dell'evento.

Gli appuntamenti

Quando lo yoga diventa libertà: Patrizia Saccà a “Tuttavia… che Spettacolo!”

Un appuntamento dedicato al benessere e alla consapevolezza, guidato dall’ex atleta paralimpica Patrizia Saccà, protagonista di una storia di resilienza e sport.

Fair Play in Movimento: il frisbee che unisce

Un disco che vola diventa simbolo di incontro, gioco e inclusione. Un’attività semplice che avvicina persone diverse attraverso il divertimento condiviso.

Tuttavia… che Spettacolo! 2025: la Pet Therapy grande protagonista

Un momento unico per grandi e piccoli, dove il contatto con gli animali diventa cura, dialogo e occasione di emozione autentica.

Il calcio si gonfia di gioia: a Tuttavia… che Spettacolo! arriva il Bubble Football

Un modo inedito di vivere il calcio: tra palloni giganti e risate senza freni, il divertimento è garantito per tutti.

Sono aperte le iscrizioni alla Color Run!

La corsa più colorata dell’anno, dove il traguardo non conta: quello che conta è la gioia di correre insieme, tra musica e polveri colorate.

Mototerapia: il brivido che libera, l'abbraccio che unisce

Il rombo dei motori incontra la solidarietà: un’esperienza che unisce adrenalina, emozione e inclusione, trasformando barriere in ponti.

Indossa anche tu l’energia delle T-shirt “terapeutiche” di Tuttavia… che Spettacolo! – Festival delle Co-Terapie

Un simbolo da indossare per portare con sé lo spirito del festival e l’energia di un’esperienza che lascia il segno.

Alba Trapanese è la “Madrina” della 5° edizione di Tuttavia… che Spettacolo!

Una figura speciale per una quinta edizione indimenticabile: Alba Trapanese porterà la sua testimonianza di vita e amore, in una serata che promette emozioni vere.