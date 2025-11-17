A San Marino arriva l'evento globale delle arti marziali con diretta Dazn in oltre 200 Paesi

Il 20 dicembre va in scena al Multieventi Sport Domus il Fight Clubbing 2025

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il Fight Clubbing World Championship 2025, circuito internazionale di arti marziali e sport da combattimento che approda per la prima volta sul Titano in collaborazione con DAZN, piattaforma leader mondiale dello sport in streaming.

L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport, rappresenta un momento di grande rilevanza per la promozione dello sport e la diffusione di valori fondamentali come il fair play, la lotta alla violenza, l’inclusione e la responsabilità ambientale, attraverso progetti educativi e campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e famiglie.

Sabato 20 dicembre il Multieventi Sport Domus sarà il palcoscenico di una serata di caratura globale, con le telecamere di DAZN puntate sul ring sammarinese e le immagini dell’evento e della destinazione diffuse in oltre 220 Paesi, raggiungendo oltre 460.000 spettatori in live streaming e una copertura social stimata di oltre 3,5 milioni di utenti. Tre i titoli del mondo in palio, uno dei quali vedrà protagonista l’atleta sammarinese Roberto Gheorgita, che sfiderà l’attuale campione del mondo rumeno della sua categoria Ionut Popa in un match dal forte valore sportivo e simbolico. Sul ring saliranno atleti provenienti da 14 Nazioni, rendendo San Marino crocevia internazionale di alto livello tecnico e agonistico.

La giornata di venerdì 19 dicembre sarà a sua volta ricca di contenuti. Il focus dell’attenzione sarà rivolto all’evento nell’evento “San Marino incontra gli atleti”, un momento speciale di meet & greet in cui il pubblico potrà conoscere da vicino i protagonisti della serata di gala. In questa occasione verranno realizzati contenuti video esclusivi che entreranno a far parte del reportage ufficiale del circuito Fight Clubbing, portando nelle case degli abbonati DAZN non solo lo spettacolo sul ring, ma anche i più suggestivi scorci e panorami di San Marino. Gli atleti saranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto, autografi e interviste per tutta la giornata, contribuendo a creare un clima di festa e di partecipazione attiva del territorio. Il Fight Clubbing, riconosciuto in Italia tra i grandi eventi sportivi patrocinati dal Dipartimento per lo Sport e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, approda a San Marino con una kermesse che coniuga spettacolo, inclusione e sostenibilità. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra San Marino Welcome e 7 Sport Agency ed è sostenuta dal patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, a conferma della valenza strategica dell’evento per il sistema Paese. Portare sul Titano un appuntamento che in Italia gode di un così alto riconoscimento istituzionale rappresenta un vero salto di qualità nella promozione internazionale della Repubblica: la diretta su DAZN offrirà una vetrina straordinaria, in cui milioni di spettatori potranno vedere non solo i match ma anche i luoghi e i paesaggi di San Marino, contribuendo a rafforzarne il posizionamento come destinazione di turismo sportivo ed esperienziale. internazionale, al fianco di Italia, Svizzera, Spagna, Romania e Malta.” L’evento rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio: per la prima volta il Titano sarà protagonista di una diretta mondiale su DAZN, consolidando il proprio ruolo di destinazione internazionale per lo sport e il turismo esperienziale. Oltre al grande show sportivo, Fight Clubbing promuove valori fondamentali come il fair play, la lotta alla violenza, l’inclusione e la responsabilità ambientale, attraverso progetti educativi e campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e famiglie. Uno spettacolo che esalterà San Marino in un contesto globale e che sarà possibile vivere non solo su DAZN ma anche dal vivo al Multieventi Sport Domus. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne e presso Mondo Immagine Travel di Serravalle, punto ufficiale di distribuzione in territorio.