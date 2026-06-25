A San Marino arrivano i Cosplay, ma non solo: gli eventi del weekend

Tra gli eventi anche Sportace, per gli appassionati di auto sportive e di esperienze ad alta intensità

Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di giugno.

Festa del Castello di Domagnano – fino al 28 giugno

Dal 25 al 28 giugno quattro serate di musica, eventi e convivialità. Un ricco programma di appuntamenti tra spettacoli, intrattenimento e momenti di festa per tutte le età.

Luogo: Piazza Filippo da Sterpeto Domagnano

Orario: consultare il programma su Facebook e Instagram @festadidomagnano

Ingresso libero

Info: [email protected]

In alto i calici nel Ghetto – 27 giugno

A distanza di 20 anni esatti ritorna la festa nel Ghetto a Fiorentino, una serata magica all'insegna della musica, del buon cibo e del vino locale.

Luogo: Via Ronchetti, Fiorentino

Orario: 19.00

Ingresso: €2,00

Giornata Internazionale dello Yoga – 26 giugno

Torna la Giornata Internazionale dello Yoga, giunta alla sua 9ª edizione. L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata dell’India in collaborazione con le istituzioni sammarinesi, celebra la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2014. L’edizione 2026, dedicata al tema “Yoga for Healthy Aging”, mette al centro il valore dello yoga per il benessere fisico e mentale e per un invecchiamento sano e attivo. I partecipanti saranno guidati dal Maestro indiano Pradeep Bhati e dagli insegnanti delle principali scuole sammarinesi in una pratica aperta a tutti, con attività dedicate ai bambini, esibizione di AcroYoga e momento conviviale finale.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: dalle 18.00

Evento gratuito

Info: 0549885400 [email protected]

San Marino Photo Cosplay – dal 26 al 28 giugno

Dal 26 al 28 giugno torna a San Marino il più grande photoset dedicato al mondo cosplay mai realizzato sul territorio. L’evento offre a fotografi e cosplayer selezionati l’opportunità di creare shooting esclusivi in suggestive location distribuite nei nove Castelli della Repubblica. Il programma include workshop e sessioni di tutoring tenuti da fotografi, cosplayer e makeup artist professionisti, con attività pratiche all’aperto e percorsi formativi su prenotazione dedicati alla fotografia cosplay.

Luogo: Si svolge su tutto il territorio di San Marino

Orario: consulta il sito dell’evento http://www.sanmarinophotocosplay.com/

Evento gratui

Info: [email protected]

The Space Race 3 – 27 giugno

Torna con la sua terza edizione, l’evento esclusivo dedicato agli appassionati di auto sportive e di esperienze ad alta intensità. Un percorso emozionale che unisce l’adrenalina del Misano World Circuit al fascino della Repubblica di San Marino e del suo Centro Storico, Patrimonio Unesco. Tra parata in pista, road experience, momenti di networking e lifestyle, la giornata offre un perfetto equilibrio tra passione per i motori, esclusività e scoperta del territorio. The Space Race 3 è l’appuntamento imperdibile per vivere i motori in una cornice unica e suggestiva.

Luogo: San Marino Outlet Experience e Campo Bruno Reffi-P7, Rovereta e San Marino Centro Storico

Orario: 10.00 punto di ritrovo San Marino Outlet Experience – 17.00 Campo Bruno Reffi P7

Evento gratuito

Info: https://thespace-race.com/

Abbronzatissima! – 28 giugno

La San Marino Concert Band apre la nuova stagione musicale con un concerto dedicato ai più grandi successi dell’estate, italiani e internazionali. Ogni brano sarà una suggestiva cartolina sonora capace di evocare emozioni, ricordi e voglia di vacanza. Uno spettacolo ricco di energia, musica e colore, pensato per far cantare, sorridere e vivere fin dalle prime note tutta la magia dell’estate.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: dalle 21.15

Evento gratuito

Info: 335 6322462 [email protected]