A San Mauro Mare il casting per un film. Tra le protagoniste alcune Mamme Miss

Nell’ultimo weekend all’Hotel Rosalba si è svolto il casting del film “Un drammatico imprevisto”

Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica “Imago Film” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “Te.Ma Spettacoli” di Paolo Teti, all’Hotel Rosalba di San Mauro Mare si è tenuto un casting cinematografico per le riprese del prossimo film dal titolo “Un drammatico imprevisto”, con la presenza di Lucia Macale, produttrice della società “Imago Film”, e del regista Claudio Rossi Massimi.

Al casting hanno partecipato una cinquantina di Mamme Miss, vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, provenienti da tutta Italia. Tra loro anche: Adriana Pino, Antonella Burattoni e Claudia Sangiorgi di Ravenna; Barbara Semeraro di Forlì; Valentina Crescimbeni, Franca Pulvirenti, Santa Maria Cabral, Livia Collini e Ilenia Milandri di Cesena; Alessandra Radice di Cesenatico; Francesca Bartolini e Iva Sarti di San Mauro Pascoli; Fatima El Atifi di Rimini ed Eliane Festas di Cattolica.

Le Mamme Miss sono state impegnate per due giornate e molte di loro, visto che il casting si è tenuto nel fine settimana, hanno trascorso un weekend a San Mauro Mare con le proprie famiglie.

Il sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, e la vice sindaca Stefania Presti hanno portato agli organizzatori e alle partecipanti il saluto della Città di San Mauro Pascoli e il benvenuto a San Mauro Mare. Gli amministratori hanno invitato i presenti a trascorrere le prossime vacanze nella località, ricordando che il mare ha un fascino particolare anche in inverno.