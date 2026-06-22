A Santa Giustina primi passi per il nuovo centro giovani

Un cantiere di idee e proposte da sviluppare insieme alla comunità

A Santa Giustina nasce "So-sta", il nuovo spazio giovani promosso dall'associazione EduAction. Il nome, spiegano gli organizzatori, richiama l'idea di un luogo "dove fermarsi, stare, incontrarsi e ritrovarsi, uno spazio accogliente e aperto, capace di offrire tempo, relazioni, opportunità e occasioni di partecipazione".

La serata di giovedì (18 giugno) si è aperta nella Sala Civica di Santa Giustina con un’assemblea pubblica partecipata, alla presenza di cittadini, famiglie, giovani, associazioni e partner. Durante l’incontro sono stati presentati il percorso di riattivazione dello spazio, le prime direttrici di lavoro e il metodo con cui il centro verrà costruito nei prossimi mesi: un cantiere di idee e proposte da sviluppare insieme alla comunità.

Sono intervenute anche Francesca Mattei, assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, e Alice Parma, consigliera regionale, sottolineando il valore di un presidio capace di generare partecipazione, relazioni e nuove opportunità per il territorio.

Il progetto potrà contare sul contributo di una rete di soggetti già coinvolti o in via di attivazione, tra cui Cooperativa Centofiori, Circolando, Movimento Centrale – Collettivo Il Nido, Associazione Margini Collettivi e Invèl, insieme ad altre realtà che verranno progressivamente agganciate attraverso il lavoro di comunità.

Dopo l’assemblea, la serata è proseguita nel Parco Rodari con la performance di danza “Foresta Umana / Danza La Pace” di Movimento Centrale – Collettivo MC, con la regia di Claudio Gasparotto. A seguire, il nuovo centro è stato festeggiato con un momento conviviale tra brindisi, buon cibo e il Dj set di Ayron.