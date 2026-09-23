A Sant'Agata Feltria «Le Favole a Teatro» rende omaggio al pittore Antonio Saliola

Il 26 settembre, ore 16.30, il Teatro Mariani (UNESCO) ospita una tavola rotonda dedicata al pittore Antonio Saliola

Sant'Agata Feltria si prepara ad accogliere un pomeriggio di memoria e arte dedicato ad Antonio Saliola, uno degli ultimi grandi pittori bolognesi, scomparso due anni fa all'età di 84 anni. L'appuntamento è per il 26 settembre, alle ore 16.30, nella cornice del Teatro Angelo Mariani, recentemente riconosciuto Patrimonio UNESCO. L'iniziativa, dal titolo Le Favole a Teatro, si aprirà con il saluto istituzionale del vicesindaco Francesco Bagnoli, seguito da un breve intervento dalla platea di Cristina Saliola, vedova dell'artista. Il cuore dell'evento sarà una tavola rotonda moderata da Francesca Fabbri Fellini, che riunirà alcune tra le voci che meglio hanno conosciuto e raccontato Saliola: il professor Luca Cesari, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino e ideatore dell'incontro; il fotografo internazionale Graziano Villa, amico dell'artista; il professor Raffaele Milani, ordinario di Estetica all'Università di Bologna; la saggista Laura Falqui, studiosa di arti visive; e Alessandro Allemandi, storico editore di Saliola. A impreziosire il pomeriggio sarà la lettura di brani tratti dal libro Visite impossibili, affidata dalla platea all'attore Francesco Vignali, mentre sul grande schermo del teatro scorreranno in loop i dipinti dell'artista insieme ai ritratti firmati da Graziano Villa. L'incontro ripercorrerà i momenti salienti della vita e dell'opera di Saliola: l'amore per Monet, l'amicizia con il regista Pupi Avati, la poesia pascoliana del "fanciullino", le estati trascorse a Petrella Guidi nel suo "Borgo del sole e della luna", il legame con Tonino Guerra e Pennabilli, fino alle mostre internazionali che lo hanno portato da Bologna a New York. Un pomeriggio pensato come omaggio necessario a un artista capace di trasformare la pittura in favola, la memoria in giardino, l'infanzia in visione.