A Santarcangelo c'è la bicipolitana, nove ciclabili connesse: il 6 giugno data chiave per la città dei 15 minuti

Sabato 6 giugno l’inaugurazione della ciclabile ex ferrovia Santarcangelo-Urbino

È iniziato il conto alla rovescia per uno dei momenti chiave di “Santarcangelo. Città dei 15 minuti”, il progetto strategico dell’amministrazione comunale dedicato alla mobilità sostenibile e alla qualità della vita urbana. Sabato 6 giugno, infatti, con un programma che verrà svelato nelle prossime settimane, verrà inaugurata la Bicipolitana di Santarcangelo, la metropolitana delle biciclette composta da nove linee ciclabili interconnesse, insieme alla nuova ciclabile realizzata lungo il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino.

L’appuntamento è fissato per le ore 9,30 alla stazione ferroviaria, punto di partenza di una biciclettata aperta alla cittadinanza che accompagnerà i partecipanti in un percorso tra mobilità dolce, storia e territorio, con momenti di festa e convivialità.

A un mese di distanza dal lancio della campagna di comunicazione “Smile” con affissioni sul territorio, contenuti digitali, reel sui social network, approfondimenti sul sito istituzionale del Comune e uno speciale dedicato su TuttoSantarcangelo, arriva ora l’invito dell’Amministrazione comunale a partecipare all’inaugurazione della ciclabile lungo il tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, che rappresenta la linea n. 7 delle nove linee che costituiscono la bicipolitana.