A Santarcangelo dopo sei anni torna il Cno Street Basket

Dal 23 al 26 giugno torneo 3vs3 al Parco Francolini. Sport, street food e un campetto riqualificato grazie al supporto delle aziende del territorio

Dopo sei anni torna il CNO Street Basket: il grande basket 3vs3 infiamma nuovamente Santarcangelo!

Dal 23 al 26 giugno al Parco Francolini. Sport, street food e un campetto completamente riqualificato grazie al supporto delle aziende del territorio per il torneo che ha fatto la storia del basket in Romagna.



Non è un semplice torneo, ma il torneo. Dopo sei lunghi anni di attesa, torna a Santarcangelo il CNO Street Basket alla sua nona edizione, l'imperdibile appuntamento dedicato al basket 3x3 outdoor che per anni ha richiamato appassionati da ogni parte della Romagna: dai giovanissimi dell’Under 16 e dell’Under 18 fino ai veterani degli Over 45, passando per i Senior. Organizzato in sinergia dalle società CNO e Angels Basket Santarcangelo, l'evento animerà lo storico Playground Francolini da martedì 23 a venerdì 26 giugno.



La grande novità di questa edizione è la veste rinnovata della location. Il torneo si giocherà infatti sul campetto del Parco Francolini, recentemente riqualificato Un intervento che restituisce alla città non solo un campo da gioco, ma un punto di ritrovo vitale per i giovani.



A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è Benedetta Masi, AD del colorificio che ha deciso di appoggiare l’evento: “Sostenere progetti di riqualificazione attraverso il colore significa contribuire a creare spazi più belli, accoglienti e vissuti. Quando si interviene su luoghi dedicati allo sport e ai giovani, il valore generato va oltre l’intervento fisico e diventa valore per il territorio e per la comunità."



Il Programma e l'Area Village

Il CNO Street Basket entrerà nel vivo con le fasi a gironi in programma dal 23 al 25 giugno, per poi culminare nelle attesissime finali di venerdì 26 giugno.



Durante ogni giornata, come stacco dalle partite 3x3, verrà svolta la gara del tiro da 3 punti dedicato ad Andrea Gavagna, sostenitore instancabile del torneo sin dalle prime edizioni.



L'evento è pensato per essere una grande festa aperta a tutti, unendo sport e intrattenimento. A fare da cornice alle partite ci sarà una ricca area Food & Beverage: birra, un angolo bar e lo stand dei ghiaccioli , ideale per combattere il caldo di metà giugno. Le famiglie avranno a disposizione un'area gonfiabili ad accesso totalmente gratuito dedicata ai più piccoli.



Un'attenzione speciale per i giocatori

Gli atleti partecipanti troveranno un'organizzazione curata nei minimi dettagli. L'iscrizione garantirà a ogni giocatore un ricco kit che comprende la maglia ufficiale dell'evento, un asciugamano offerto da una palestra sponsor , un buono per un ghiacciolo omaggio e l'accesso esclusivo e gratuito a uno stand dedicato al rifornimento di integratori idratanti.



Il team dietro le quinte, composto da Alex Gavagna, Andrea Nuvoli, Enrico Giorgetti e Andrea Donati, è pronto a far rimbalzare di nuovo il pallone sul cemento più famoso di Santarcangelo.