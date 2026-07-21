A Santarcangelo torna la Pastasciutta Antifascista

Sabato 25 luglio la cena sotto il porticato del Municipio per ricordare la caduta del fascismo e rinnovare una tradizione nata a Casa Cervi

Sabato 25 luglio dalle ore 19.30 si rinnova anche a Santarcangelo l’appuntamento con la pastasciutta antifascista, tradizione nata a Casa Cervi per festeggiare la caduta del fascismo (25 luglio 1943) poi diffusa in tutta Italia fino a raggiungere oltre cento città.

La cena si svolgerà sotto il porticato del Municipio: la partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione su https://bit.ly/pastasciutta-antifascista-2026 (info via Whatsapp al numero 333/2257137 o alla mail [email protected]): al momento della prenotazione è possibile segnalare intolleranze alimentari.

La pastasciutta antifascista è organizzata dalla sezione Anpi “Alba Mini” di Santarcangelo nell’ambito delle attività promosse e coordinate dal Comitato cittadino antifascista, con il sostegno di Amministrazione comunale, Spi Cgil Rimini e Valmarecchia Comunità Solidale. L’iniziativa ricorda la festa celebrata a Campegine (Reggio Emilia), quando la famiglia Cervi offrì la pastasciutta a tutto il paese per salutare la caduta del fascismo.