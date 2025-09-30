A scuola di musica con la Banda Minatori: al via i corsi gratuiti a Perticara

A Perticara tornano i corsi gratuiti della Banda Minatori: musica per tutti con il Maestro Santolini, da sempre simbolo della Valmarecchia.

A Perticara ripartono i corsi musicali gratuiti organizzati dalla storica Banda Musicale Minatori, sotto la direzione del Maestro Ermes Santolini. Un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della musica in maniera accessibile e di qualità, grazie a un’associazione che rappresenta da sempre un pilastro culturale per tutta la Valmarecchia.

Fondata nel 1860, la Banda Minatori è molto più di un gruppo musicale: è un simbolo identitario, un motore di cultura e socialità che da oltre un secolo coltiva la passione musicale sul territorio. Con il sostegno del Comune di Novafeltria, della Provincia di Rimini, della Regione Emilia-Romagna, Anbima e Assonanza, tornano i corsi dell’orientamento musicale, pensati per tutte le età e completamente gratuiti.

Gli strumenti che sarà possibile studiare comprendono flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, basso tuba, batteria e percussioni, oltre naturalmente a teoria musicale e solfeggio.

Il progetto è aperto a bambini, ragazzi e adulti, senza limiti di età o esperienza pregressa: un’occasione per imparare da zero o per riprendere uno strumento lasciato da parte.

A partire da lunedì 6 ottobre 2025, gli interessati potranno presentarsi con il modulo di iscrizione presso la sede della Banda, in via Maestri del Lavoro, 9 (piano terra dell’edificio scolastico di Perticara), nei seguenti giorni: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14:30 alle 17:30.

Un’iniziativa che conferma l’impegno della Banda Minatori nel promuovere la cultura musicale, offrendo un percorso formativo accessibile, inclusivo e radicato nella tradizione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Banda o recarsi in sede negli orari indicati.