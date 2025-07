A Secchiano torna il Bucolico Party: una notte di musica e festa sotto il cielo di luglio

Venerdì 11 luglio si balla con una line-up di Dj per tutti i gusti, dal tramonto all'alba

Non c’è estate senza Bucolico Party. L’atteso evento che inaugura i grandi appuntamenti estivi in Valmarecchia torna venerdì 11 luglio a Secchiano di Novafeltria, nell'iconica cornice del parco sottostante Palazzo Cappelli. Un rito che si rinnova ogni anno, dove si celebra la libertà, il divertimento e il piacere di stare insieme sotto le stelle.

Si comincia alle 20:30 con la cena organizzata dall’Osteria Madama Dorè (sono ancora disponibili alcune prenotazioni last minute al numero+39 339 7691072; tutte le informazioni sono consultabili sulla pagina Instagram ufficiale).

Protagonista della festa è sempre la musica. L’edizione di quest’anno propone una line-up ricca e trasversale, pensata per soddisfare gusti diversi. Ad aprire le danze sarà dj Lollo Balla, che durante la cena animerà il parco con una selezione che intreccia con naturalezza hit del passato e successi contemporanei. Dalle 22:30 alle 00:30 salirà in consolle Marco Simoni, che proporrà un set libero da etichette e annate tra richiami rock, hip hop, funk ed elettronica.

Il testimone passerà poi a Riccardo Piva, dalle 00:30 alle 2:00, resident dj del celebre Lab Après Ski, noto per i suoi set dinamici e ricercati, dove house, remix originali e mashup dalle venature tribal-afro si fondono in un sound potente e coinvolgente. A seguire, dalle 2:00 alle 3:30, sarà la volta di Hara, nome sempre più affermato nella Riviera e membro del collettivo WhiteSand, che porterà il suo inconfondibile sound tra house e minimal tech house. A chiudere il Bucolico Party, dalle 3:30 in poi, ci penserà Mida, raffinato perfezionista del suono, che guiderà il pubblico in un viaggio ipnotico attraverso techno, house, trance ed electro.

Novità di quest’anno è anche la presenza del truck de Le 3 Marie Piadineria, disponibile per tutta la serata senza prenotazione e con ingresso agevolato, per chi desidera cenare in modalità street food.

Il Bucolico Party è organizzato con il patrocinio dell’Associazione di promozione sociale Rovicando e del Comune di Novafeltria. L’ingresso è fissato a 10 euro fino alle 21:30 e 15 euro con consumazione inclusa dopo le 21:30. Disponibile il servizio navetta gratuito “Bussolico”, senza prenotazione e con più tratte e orari per permettere a tutti di godersi la serata in sicurezza. Tutti i dettagli aggiornati sono disponibili sulla pagina Instagram @wearebucolico.

