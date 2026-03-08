A soli 4 anni, Nicolò ha già le idee chiare: "Papà, da grande voglio fare il Carabiniere"

È stato così organizzato un incontro in caserma

Ha solo quattro anni, ma idee già chiare sul proprio futuro il piccolo Nicolò: “Papà, da grande voglio fare il Carabiniere”.

È il sogno di un bimbo che vive con i suoi genitori e i due fratellini a San Giovanni in Marignano. Il desiderio è nato osservando la locale caserma e le auto di servizio durante i tragitti settimanali per recarsi con il papà al corso di inglese. Nel tempo, quel passaggio abituale è diventato un appuntamento speciale: scrutare la struttura e immaginare le autoradio partire per un intervento, fantasticando su un futuro in uniforme. Parole semplici, pronunciate con la spontaneità dei bambini.

Colpito da tale autentico entusiasmo, il padre ha deciso di inviare un’e-mail alla Compagnia Carabinieri di Rimini, chiedendo la possibilità di far incontrare i militari al figlio. Una richiesta che il Comando ha prontamente accolto: quel sogno meritava attenzione.

È stato così organizzato un incontro in caserma. Nel pomeriggio di ieri, il bambino, visibilmente emozionato, ha varcato l'ingresso del Comando Compagnia di Rimini accompagnato dalla famiglia. Dopo aver rivolto ai Carabinieri presenti il saluto militare, ha avuto la possibilità di visionare da vicino le autoradio e le motociclette di servizio, salendovi a bordo e interagendo con gli equipaggi, vivendo – anche solo per qualche istante – il suo sogno a occhi aperti.

Al termine della visita speciale, i militari dell’Arma hanno consegnato al bimbo piccoli gadget istituzionali. Una giornata semplice ma significativa, che si inserisce nel quadro della costante vicinanza dell’Arma alla cittadinanza, a testimonianza di come la figura del Carabiniere rappresenti, fin dalla più tenera età, un saldo punto di riferimento e un simbolo di fiducia e rassicurazione sociale.

Talvolta basta un sorriso, o un gesto di disponibilità, per alimentare nei più piccoli quei valori di legalità, rispetto e senso del dovere che rappresentano il cuore dell’Istituzione.