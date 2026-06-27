"A spass” in Romagna: una settimana di escursioni tra natura, borghi e sapori

Dal 29 giugno al 5 luglio il progetto turistico propone itinerari guidati tra grotte, poesia, tradizioni gastronomiche e Delta del Po

Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze dell'entroterra romagnolo attraverso un ricco calendario di escursioni guidate.



IL PROGRAMMA della settimana da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio

Partenze da Cattolica – Misano Adriatico – Riccione.

Tra le esperienze più suggestive figura “Al centro della terra”, itinerario dedicato alle Grotte di Onferno, in programma dalle 18.00 alle 23.00 giovedì 2 luglio. L’escursione accompagnerà i partecipanti tra paesaggi carsici, cavità sotterranee e racconti legati alle leggende del territorio, in uno dei luoghi naturalistici più affascinanti della Valconca.

Partenze da Bellaria Igea Marina: La tradizione gastronomica sarà protagonista con “L’oro di Sogliano”, dedicata al formaggio di fossa, in programma dalle 9.00 alle 13.00, giovedì 2 luglio. Il percorso unirà il paesaggio collinare alla tradizione del celebre Formaggio, simbolo identitario del territorio.

Partenze Gatteo Mare – Cesenatico

A San Mauro Pascoli il progetto proporrà “San Mauro Pascoli. L’incanto della poesia”, una visita serale di Villa Torlonia in programma dalle 20.30 alle 00.30, mercoledì 1 luglio Un’esperienza immersiva dedicata alla vita del poeta e alle ombre che segnarono la sua storia familiare.

Tra Cesena e Bagno di Romagna si svolgerà invece dalle 9.00 alle 18.30, “Caccia ai tesori segreti”, prevista giovedì 2 luglio. Un’avventura tra cunicoli, camminamenti, natura e racconti fantastici dedicati al mondo delle rocche e degli gnomi.

Partenze da Cervia – Milano Marittima

Tra vigneti e cammini storici si svilupperà invece “Vini e pellegrini”, itinerario a Mercato Saraceno in programma dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì 1 luglio con partenze da Cervia e Milano Marittima. Un’esperienza dedicata ai grandi vini romagnoli e ai percorsi dei pellegrini che attraversano la vallata.

Partenze dai Lidi Ravennati

Il Delta del Po sarà raccontato attraverso “Una città sull’acqua”, dalle 9.00 alle 13.00, itinerario tra Comacchio e il Parco del Delta del Po previsto mercoledì 1 luglio,. Un viaggio tra ponti monumentali, canali, antiche manifatture e tradizioni marinare, con partenza dai Lidi ravennati.



