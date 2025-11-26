A Spasso con i Libri: torna la rassegna Lions tra Rimini, Santarcangelo, Cattolica e San Marino

Cinque domeniche culturali e un calendario diffuso: al via la nuova edizione Lions International

Cinque incontri domenicali riminesi e calendario diffuso sul territorio per la nuova edizione della rassegna culturale Lions International, offerta gratuitamente ai cittadini dal Club Lions Rimini Host, dalle 16:30 alle 18:30 nella prestigiosa sede del Museo della Città, affiancati da ulteriori eventi organizzati dai Club Lions di Santarcangelo, Cattolica e Repubblica di San Marino.

Un viaggio tra autori, storie, narrazioni, conversazioni e comunità. La rassegna “A Spasso con i Libri” nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro e condivisione tra autori, lettori e territorio. È un viaggio attraverso parole, racconti, emozioni, in cui i protagonisti sono i libri, gli autori e il pubblico, la cultura diventa incontro e ponte tra persone, generazioni e comunità.

La rassegna copre l’intero periodo invernale e si aprirà Domenica 30 novembre 2025 ore 16:30 alla Sala degli Arazzi presso il Museo della Città di Rimini con:

Maria Pia Cirolla che presenterà: “Ferite digitali. Responsabilità condivise per una società più umana e consapevole” e “Dove finisce il dolore. Per non perdersi ancora” entrambi pubblicati nel 2025 e Anna Maria Marcantoni con “Ah così vuoi fare la scrittrice...?” Book Sprint Edizioni 2025

La rassegna si sposterà successivamente a Santarcangelo, sabato 20 Dicembre 2025 a cura del Club Lions locale per riprendere l’11 Gennaio 2026 a Cura del Lions Club di Cattolica.

Le date successive (ore 16:30–18:30) sono le seguenti:

Domenica 25 Gennaio 2026 Sala degli Arazzi Museo della Città di Rimini

Domenica 15 Febbraio 2026 Repubblica di San Marino

Domenica 22 Febbraio 2026 Sala degli Arazzi Museo della Città di Rimini

Domenica 1 Marzo 2026 LC Cattolica

Domenica 15 Marzo 2026 Sala degli Arazzi Museo della Città di Rimini

Domenica 22 Marzo 2026 Repubblica di San Marino

Domenica 29 Marzo 2026 Sala degli Arazzi Museo della Città di Rimini

La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Rimini e del Gruppo Lettura Lions MD108. Il programma dettagliato, con sedi e ospiti, sarà precisato nelle prossime comunicazioni ufficiali. Ogni incontro offrirà momenti di confronto, presentazioni, letture e attività culturali rivolte a un pubblico eterogeneo.