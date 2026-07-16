A Talamello le voci del Seicento europeo con “Musici e Virtuose”

Secondo appuntamento per “Fra Musiche e Luoghi”: nella Chiesa di San Lorenzo Martire un viaggio tra Monteverdi, Legrenzi e Banchieri con interpreti di fama internazionale

Prosegue Fra Musiche e Luoghi con il secondo appuntamento in programma a Talamello venerdì 17 luglio, alle ore 21.15, nella Chiesa di San Lorenzo Martire. Il concerto "Musici e Virtuose" vedrà alternarsi sulla scena numerosi interpreti impegnati nell'esecuzione di arie e composizioni polifoniche di grandi autori del Seicento europeo, tra cui Claudio Monteverdi, Giovanni Legrenzi e Adriano Banchieri.

Un repertorio raffinato e ricco di suggestioni, curato da musiciste e studiose di riconosciuto prestigio internazionale come Lia Serafini e Anna Panozzo.

I brani proposti appartengono a un repertorio che pone al centro la forza espressiva della parola, trasformando la poesia in musica attraverso la pratica della recitazione in canto. Il programma spazierà dalle arie tratte da opere e cantate ai brani di musica sacra per voce solista, fino a piccoli ensemble vocali che ripropongono le forme più rappresentative dell'epoca, come madrigali, divertimenti e concerti.

Al cembalo, due artisti di fama internazionale, Marija Jovanovic e Lars Henrick Johansen, che faranno da collante a un programma ricco e variegato.

Fra Musiche e Luoghi prosegue il suo percorso nei luoghi più suggestivi della Valmarecchia, continuando a offrire un viaggio nelle emozioni e nella bellezza della grande musica, affidata a interpreti di straordinario livello.