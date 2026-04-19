A tavola, cucinano gli studenti: associazione Ariminensis promuove le cene all'alberghiero Malatesta

I fondi raccolti serviranno per acquistare attrezzature didattiche

L’associazione Ariminensis, assieme ai Comitati Rimini Sud e Viserba Monte, ha partecipato a una delle iniziative organizzate dall’Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini, punto di riferimento per la formazione nel settore turistico del nostro territorio.

"Abbiamo preso parte alla serata dedicata al Lazio, un momento estremamente positivo che ha messo in evidenza il talento, la passione e la professionalità degli studenti, protagonisti nella realizzazione di cene tematiche presso la Sala Muratori e il Ristorante Pandolfo", evidenzia l'associazione in una nota, rimarcando la necessità di promuovere queste iniziative che permettono "agli studenti di mettere concretamente in pratica le competenze apprese durante il percorso scolastico, rappresentando un passaggio reale verso il loro futuro professionale una volta conclusi gli studi".

"Eventi come Assaggia una Regione – A tavola con le Regioni d’Italia e Diversamente Gustoso non sono solo momenti conviviali, ma veri e propri percorsi di crescita, anche grazie al fatto che i fondi raccolti vengono destinati all’acquisto di nuove attrezzature didattiche", chiosa l'associazione. Prossimo appuntamento, con una cena dedicata alla Puglia, venerdì 8 maggio.