A Torriana torna la Cucina dei Piaceri: grandi chef "in strada", musica e prodotti del territorio

Appuntamento dal 22 al 24 luglio: protagonista la Sicilia

Per tre giorni, da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio, a Torriana si rinnova la magia della “Collina dei Piaceri”: la manifestazione, che ha portato in strada la grande cucina, propone nella sua 26esima edizione una squadra di sei cuochi da marciapiede ogni sera.

È la Sicilia la vera novità dell’edizione 2026: accanto all’immancabile stand di Corrado Assenza, nelle tre sere troveranno spazio infatti tre cuochi che risaliranno tutta l’Italia per essere protagonisti della rassegna nella rassegna “Dalla Sicilia alla Collina dei Piaceri”: aprirà mercoledì 22 Lorenzo Ruta (Ristorante Ruta/Modica), giovedì 23 raccoglierà il testimone Carmelo Chiaramonte (Caro Melo Osteria Rituale Scicli) e venerdì chiuderà il sipario Tiziana Francoforte (Gagini Palermo).

Conferme, grandi ritorni e la consueta "pattuglia " dei migliori giovani talenti italiani, invece, per i 18 “Cuochi da marciapiede”.

Mercoledì 22 saranno protagonisti sei cuochi del territorio: Riccardo Agostini (Ristorante Il Piastrino di Pennabilli), Angelo Barletta ed Enrico Fusi (Ristorante FuBa Rimini), Mariano Guardianelli (ristorante Abocar Due Cucine Rimini), Gianpaolo Raschi (Ristorante Guido Rimini(, Daniele Succi (I-Fame Restaurant Rimini), Jacopo Ticchi (Ristorante Da Lucio Rimini). Giovedì 23 saranno invece di scena tra gli altri Gianluca Gorini del ristorante Da Gorini, di San Piero in Bagno, ed Edoardo Tilli del ristorante Podere Belvedere di Pontassieve di Firenze. Venerdì 25 chiuderanno il sipario, tra gli altri, Silver Succi del Quarto Piano e Massimiliano Mussoni della Sangiovesa.

Di grandissimo livello anche i produttori: sono in calendario il 22 La Madia Verucchio/Rimini e l’azienda agricola Favus Mellis Officina delle Alpi (Lunano), il 23 Il Satiro Formaggio di Capra di Uffugliano (Novafeltria) e Giulia Pieri (Cibi fermentati di Cesena), il 25 Olivia, una capra che mastica Formaggio di capra (Onferno) e OrticA Società agricola (Sorrivoli, Forlì-Cesena).

Tutte le sere si affiancheranno loro, con le rispettive specialità, la pasticceria di Corrado Assenza Caffè Sicilia Noto, la Bottega Ottavino, vini e specialità dall’Italia e Francia (Santarcangelo) con prodotti nazionali ed esteri e vini dall’Italia e da Oltralpe (francesi) di altissimo livello, Serena Boschi dell’Osteria del Povero Diavolo, la piada di Scorticata-La Piadineria di Angela di Poggio Torriana, i salumi della Macelleria Rossi dal 1894 Torriana, il pane di Pasta madre Rimini di Lorenzo Cagnoli, il gelato contadino di Silvio Di Donna, la birra artigianale Baladin Piozzo/CN e lo spazio cocktail di Simone Guidi del Bar Centrale Torriana.

Non possono ovviamente mancare i vini di qualità, anche questi fra le migliori espressioni del territorio. Le 15 cantine presenti saranno quelle del progetto Rimini Doc della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che si suddivideranno nelle tre serate: mercoledì 22 apriranno la fila Agricola I Muretti, Cantina Pastocchi, Cantina Enio Ottaviani, Podere Vecciano, Podere dell’Angelo. Giovedì 23 ecco invece Le Rocche Malatestiane, Cantina San Rocco, Fattoria Poggio San Martino, Cantina Ca’ Perdicchi, Tenuta Santa Lucia. Venerdì 24 chiuderanno il cerchio, Tenuta Santini, Cantina Fiammetta, Cantina San Valentino, Cantina Case Mori, Cantina Franco Galli.

Ma la Collina dei Piaceri è anche palcoscenico per una brillante schiera di gruppi musicali, che si esibisce in prima e seconda serata, con un repertorio accattivante e coinvolgente. Musica che avvolge l’intera festa in un clima di estrema piacevolezza, per la felice posizione del paese col suo panorama a perdita d’occhio sulla riviera e per il bel connubio che si crea fra la popolazione locale e i tanti ospiti che la visitano e seguono da diversi anni.

Mercoledì 22 in Piazza Salvador Allende sarà di scena il Grupo Guarachando con musica popolare cubana mentre in via Roma-Piazza del Municipio i Leocoli's proporranno soul e pop.

Giovedì 23 in Piazza Salvador Allende ecco la musica americana e country di Neshville & Blackbones e in via Roma-Piazza del Municipio il jazz/barok dei LBS4et

Venerdì 24 Piazza Salvador ospiterà il rock’n’roll degli Oaks e via Roma - Piazza del Municipio vedrà esibirsi la cantautrice Eleonora Elettra.