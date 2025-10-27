A trent’anni dalla tragedia del Parsifal, Rimini si ferma per ricordare e riflettere

Il 1 novembre una giornata commemorativa articolata in tre momenti

Il prossimo 1° novembre Rimini ricorda una delle pagine più drammatiche della vela italiana: la tragedia del Parsifal, che trent'anni fa, nel Golfo del Leone, costò la vita a sei giovani velisti.

Il Parsifal, progettato dall'architetto Carlo Sciarrelli e varato il 4 aprile 1992 dal cantiere di Stefano Carlini di Rimini dopo due anni di costruzione, rappresentava l'eccellenza della cantieristica riminese e la passione per il mare di un equipaggio di giovani uniti dalla stessa passione.

Era la sera del 2 novembre 1995 quando un'onda anomala colpì il cutter Parsifal a 30 miglia dall'isola di Minorca, durante una violenta burrasca di Mistral. Dei nove membri dell'equipaggio, solo tre riuscirono miracolosamente a salvarsi dopo 18 ore in mare. Persero la vita Daniele Tosato, Ezio Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano Pedulli e Mattia De Carolis.

Da quella tragedia, per volontà di Riccardo Tosato, nacque il Centro Studi Sicurezza in Mare (CSSM) ideato e diretto da Umberto Verna il cui scopo è di raccogliere i casi reali, fare l'analisi post incidentale seguendo metodologie riconosciute a livello europeo per trarre le "lessons learned" utili a informare e formare i diportisti e coloro che lavorano nel diporto.

Per commemorare questo anniversario, su richiesta del Consiglio dei parenti delle vittime presieduto da Giovanna Filippini, il Centro Studi Sicurezza in Mare, in collaborazione con il Circolo Velico Riminese, il Club Nautico Riminese, lo Yacht Club Rimini, la Lega Navale di Rimini, la Marina di Rimini, lo Yacht Club San Marino e il Comune di Rimini, ha organizzato una giornata di iniziative dal titolo "A 30 anni dalla tragedia del Parsifal: per non dimenticare".

Il programma

Ore 10.30 – Cerimonia commemorativa Giardino "I ragazzi del Parsifal", via Destra del Porto (di fronte al civico 145)

La giornata si aprirà con la cerimonia presso il monumento commemorativo, con gli interventi delle istituzioni e dei circoli promotori, seguiti dall'intervento del Centro Studi Sicurezza in Mare e dalla deposizione di una corona. Al termine, un momento conviviale presso il Circolo Velico Riminese.

Ore 15.00-18.00 – Convegno Palazzina Roma, Piazzale Fellini 3 "Diporto nautico. L'importanza dei casi reali e dell'analisi post incidentale"

Il convegno approfondirà l'evoluzione della sicurezza in mare negli ultimi trent'anni, attraverso l'analisi scientifica degli incidenti, il raffronto tra i dati del Centro Studi Sicurezza in Mare, del Ministero dei Trasporti e delle compagnie assicurative, e le trasformazioni del diporto nautico italiano. Con i contributi del MIT, del comandante della CP di Rimini CF (CP) Ottavio Cilio e del Centro studi sicurezza in mare nella persona del suo presidente il Professor Luca Alessandrini e del Direttore Dr. Umberto Verna.

Ore 21.00 – Concerto commemorativo Chiesa di Sant'Agostino, via Cairoli Requiem di Mozart K626 - per i ragazzi del Parsifal Orchestra "La Corelli" di Ravenna Coro Lirico di Rimini "A. Galli". La musica sacra di Mozart chiuderà questa giornata di memoria, rendendo omaggio ai sei velisti scomparsi con la solennità e l'intensità del Requiem. I fondi raccolti serviranno a sostenere il CSSM e i progetti di collaborazione con giovani e università di statistica e di ingegneria e architettura navale

Preziosa la collaborazione offerta dal Circolo Velico Riminese, il Club Nautico di Rimini, la Lega Navale Italiana sez. di Rimini, Lo Yacht Club di Rimini e la Marina di Rimini con la partecipazione di Darsena Rimini e dello Yachting Club di San Marino. Tutti uniti in una giornata per ricordare, riflettere e rinnovare l'impegno affinché tragedie come quella del Parsifal non si ripetano mai più.

Il Comune di Rimini ringrazia Enzo Grassi dell’Agenzia grafica ‘Colpo d’Occhio’ per avere prestato gratuitamente la sua opera per rielaborare e aggiornare graficamente l’immagine del manifesto originale, dedicato ai ‘Ragazzi del Parsifal’