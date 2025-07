A un passo dalle nuvole: torna a Campiano di Talamello "Valmarecchia in Mongolfiera"

La terza edizione dell'evento permetterà di "toccare il cielo con un dito"

Di Gabriele Nanni

Torna per il terzo anno consecutivo (nella giornata di Sabato 5 Luglio) Valmarecchia in Mongolfiera, l'evento che permette di volare in mongolfiera, regalandosi una esperienza unica e coinvolgente. Saranno due i voli possibili, uno "vincolato", con la mongolfiera che, pur restando ancorata a terra, raggiungerà un'altezza di circa 20 metri; il secondo volo è quello "libero" e si svolgerà all'alba (quando l'aria è più calma). In entrambi i voli sarà possibile assistere ad un panorama mozzafiato, godendo dello sfondo della Rocca di San Leo, della Rocca di Maiolo, del borgo di Talamello.

Il volo libero potrà essere effettuato solo all'alba (ovvero nel momento in cui le condizioni atmosferiche sono migliori) nei giorni di sabato 5 Luglio, domenica 6 e lunedì 7. Il ritrovo è previsto per le ore 5:45. L'esperienza prevede una colazione offerta dagli organizzatori, la conoscenza con il team di volo, lo spettacolo del gonfiaggio della mongolfiera, il volo vero e proprio (della durata di circa un'ora), un brindisi celebrativo all'atterraggio, il rilascio di un attestato di partecipazione a riconoscere quello che viene chiamato in gergo il "battesimo dell'aria". "Ogni volo è unico-spiega Mirco Antonelli, amministratore di Dream Balloons- la mongolfiera segue le correnti regalando una sensazione di leggerezza e galleggiamento. La bellezza della nostra vallata viene esaltata da questo tipo di volo, caratterizzato dalla sua varietà e dalla sua dolcezza".

Il programma dell'evento è ricco e vario, l'inizio è previsto per le ore 15 con musica e spettacoli, truccabimbi, attività e laboratori creativi per bambini, esposizione di ape, ape proto, auto e moto. Sarà presente una lotteria che si aggiudicherà il mezzo più votato e verrà premiato anche chi ha votato il mezzo vincente. Un'altra lotteria prevista è quella social: verrà estratto un volo per due persone e una cena per due al Mastin Vecchio di Verucchio, tra chi posterà sui social foto e commenti con l'hashtag dell'evento. Il pomeriggio prosegue alle ore 17:30 con aperitivo e dj set di Dj Lollo Ballarini; dalle ore 18 parte il trail non competitivo, una camminata tra natura e sport verso la rocca di Maioletto e ritorno (organizzato da Romagna Wild Race). Altra novità di quest'anno sarà il laboratorio per i più piccoli all'interno della mongolfiera, dove ne scopriranno tutti i segreti. Dalle ore 19 il momento più atteso, con il volo frenato delle mongolfiere, che permetterà a tutti di provare l'esperienza dell'elevazione in aria. Nella serata sarà il momento della musica con concerto di Elisa and the Boomers alle ore 21 30 e dj set di Simone Magi dalle ore 22:30. Per tutta la giornata saranno inoltre disponibili stand gastronomici e street food.

L'evento è organizzato dall'associazione culturale Unamas e Gli Sfossati con il patrocinio del Comune di Talamello in collaborazione con Dream Balloons. Gli organizzatori ringraziano i numerosi sponsor per il sostegno.