A Venezia il Gran Galà di “Miss Mamma Italiana” nella cornice di Ca’ Sagredo

Nel palazzo nobiliare affacciato sul Canal Grande, le protagoniste del concorso nazionale hanno sfilato tra bellezza, simpatia e solidarietà per la lotta all’endometriosi

Nella splendida cornice di Ca’ Sagredo, uno dei palazzi storici del 1600, ubicato sul suggestivo e spettacolare Canal Grande a Venezia, dimora patrizia della nobile Famiglia Sagredo e del Doge Nicolò Sagredo, che nel corso dei secoli ha visto il susseguirsi di numerosi artisti, che hanno contribuito a rendere questo Palazzo un Museo, riconosciuto oggi come Monumento Nazionale; organizzato dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, domenica 9 novembre, si è tenuto un “Gran Galà” con protagoniste le Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Nel corsi dell’evento, presentato da Paolo Teti, si è tenuto anche uno shooting fotografico negli scorci più belli della città lagunare, curato dalla fotografa Gloria Teti.

Tra le protagoniste del Gran Galà, anche: Fatima El Atifi “Pre Finalista Miss Mamma italiana Gold 2025”, 46 anni, di Rimini, a cui è stato assegnato il “Leoncino d’Argento”, per i meriti artistici, legati al concorso “Miss Mamma Italiana”.

