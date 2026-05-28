A Verucchio il convegno su tecnologie digitali e tutela del patrimonio culturale

Alla Rocca Malatestiana istituzioni e università a confronto su innovazione, monitoraggio e resilienza dei territori e dei centri storici attraverso strumenti digitali avanzati

Mercoledì 3 giugno 2026 la Sala Magna della Rocca Malatestiana di Verucchio ospita il Convegno “Conoscere per proteggere. Tecnologie digitali e ricerca per la resilienza del patrimonio culturale e dei territori”, una giornata di approfondimento dedicata al ruolo delle tecnologie digitali, della ricerca applicata e dell’innovazione nei processi di tutela, monitoraggio e gestione del patrimonio storico e culturale del Territorio.

L’iniziativa è organizzata da Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni, con il coinvolgimento delle Value Chain INNOVA Cultural Heritage Management e SICUCI – sicurezza strutture e infrastrutture, con il Patrocinio del Comune di Verucchio, del Comune di Tredozio e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

L’evento si inserisce nell’ambito di una fattiva collaborazione istituita già da diversi anni tra il Comune di Verucchio e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, con il coordinamento del prof. Marcello Balzani.

Proprio il borgo medievale romagnolo è stato scelto come campione di piccoli borghi – insieme al Comune di Parma per il territorio urbano – per tutta la regione emiliano-romagnola, nell’obiettivo di definire protocolli di applicazione di rilievo digitale integrato, geometrico-morfologico e di modellazione HBIM alla scala urbana del patrimonio culturale e costruito. Tale patrimonio risulta altamente significativo nel caso romagnolo per la morfologia del sito e per le persistenze storico-architettoniche diffuse che tuttora vi insistono. Le opportunità di applicazione di tali modelli, funzionali alla conoscenza, documentazione e modellazione digitale, spaziano dall’ambito della pianificazione territoriale a quello della gestione del patrimonio in termini di conservazione e valorizzazione e rappresentano pertanto una risorsa di cui Verucchio si è dotata grazie alla sinergia con l’ente di ricerca con cui collabora ormai da diversi anni.

Il convegno riunirà istituzioni, università, centri di ricerca, professionisti ed enti territoriali per confrontarsi su metodologie, piattaforme digitali e strumenti avanzati per la prevenzione dei rischi, la conservazione e la resilienza urbana, infrastrutturale e culturale. L’evento si avvale della Media partnership di INGENIO, punto di riferimento nazionale per l’informazione tecnica e professionale nei settori dell’innovazione, dell’ingegneria e delle costruzioni.

L’iniziativa è inoltre accreditata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini e riconosce 6 CFP complessivi per Architetti (3 CFP per la sessione mattutina e 3 CFP per la sessione pomeridiana). La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti, mentre l’inizio dei lavori è previsto alle ore 10.00.

Ad aprire il Convegno saranno i saluti istituzionali di Lara Gobbi, Sindaca di Verucchio; Antonia Pazzini, Assessore alla Cultura del Comune di Verucchio; Federica Gonzato, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; Mauro Guerra, Presidente/Coordinatore dei Borghi più Belli d’Italia Emilia-Romagna; Rita Fabbri, Presidente Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni; Marialuisa Cipriani, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini.

L’introduzione ai lavori sarà affidata a Silvia Rossi, Manager Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni, e a Marcello Balzani, Coordinatore Value Chain INNOVA Cultural Heritage Management Clust-ER Build.

Nel corso della sessione mattutina verranno presentati progetti e casi studio dedicati alla sicurezza dei musei, alla documentazione digitale dei centri storici, alla ricostruzione post-sisma e al monitoraggio dei fenomeni di dissesto territoriale. Tra i temi affrontati: piattaforme digitali per la sicurezza del patrimonio culturale, strategie di modellazione parametrica e gestione urbana, sistemi satellitari per il monitoraggio del territorio e tecnologie innovative per il controllo strutturale dei ponti.

La sessione pomeridiana, in programma dalle ore 14.30 alle 17.30, sarà dedicata all’utilizzo adattativo dei dati digitali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio costruito, con approfondimenti su interoperabilità BIM-to-FEM, mappature digitali urbane, gestione del rischio nei siti museali e applicazioni blockchain per la tracciabilità dei materiali da costruzione. Tra gli interventi conclusivi anche un focus dedicato al rapporto tra cura e patrimonio culturale attraverso il progetto “Museo Diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto interdisciplinare sui temi della resilienza territoriale, della prevenzione e dell’innovazione tecnologica applicata al patrimonio culturale e alle infrastrutture, con particolare attenzione ai territori fragili e ai centri storici minori.

I progetti presentati durante il convegno sono realizzati nell’ambito di iniziative cofinanziate dal Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Tra i partner coinvolti figurano: Regione Emilia-Romagna, Art-ER, TekneHub – Tecnopolo dell’Università degli Studi di Ferrara, CFR – Consorzio Futuro in Ricerca, CIRI – Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale dell’Università di Bologna, CIDEA – Centro Interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Parma, CIRI-EC – Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, CICCREI – Centro Interdipartimentale per la Conservazione, Costruzione e Rigenerazione di Edifici e Infrastrutture dell’Università degli Studi di Parma, Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna, Mister Smart Innovation, Redox, Certimac – Centro Ceramico e Materiali Costruzione, Centro Ceramico e AUSL Romagna.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link https://forms.gle/FfFRqca4HYuVmauR6