A Villa Mussolini torna Wanderlust: il festival del design indipendente tra artigianato, creatività e sostenibilità

Oltre 50 artigiani, designer e illustratori da tutta Italia protagonisti della Summer Edition dell’evento, tra workshop, area gourmet e musica fino a domenica 26 luglio

Ha preso il via ieri pomeriggio, venerdì 24 luglio, nella splendida cornice del giardino fronte mare di Villa Mussolini, la tanto attesa Summer Edition di Wanderlust Officina Creativa. Il festival non convenzionale dedicato all'artigianato contemporaneo e al design indipendente proseguirà fino a domani, domenica 26 luglio, trasformando lo storico parco in un’oasi di bellezza, sostenibilità e convivialità estiva.

Residenti e turisti hanno affollato i percorsi del giardino per scoprire le proposte di oltre 50 tra artigiani, designer e illustratori giunti da ogni parte d’Italia. Ceramiche raffinate, bijoux unici, abbigliamento e accessori sartoriali, insieme a illustrazioni d'autore, offrono ai visitatori un viaggio nel miglior made in Italy indipendente, dove lo shopping diventa un gesto etico e consapevole alla scoperta di prodotti che raccontano storie autentiche e passione.

L'evento non è solo un mercato creativo, ma una vera e propria esperienza immersiva aperta a tutti. L’area kids e workshop propone uno spazio interattivo dove adulti e bambini possono mettere le mani in pasta partecipando a laboratori all'aperto dedicati alla creatività manuale mentre l’area gourmet è pensata per l’aperitivo e la serata, con drink rinfrescanti e cocktail da gustare in un’atmosfera informale e accogliente. Dj set e selezioni musicali accompagnano l’evento dall’ora del tramonto fino a tarda sera, valorizzando ogni angolo del parco.

Sabato 25 e domenica 26 luglio Wanderlust è aperta dalle 17:00 alle 23:00. Il biglietto giornaliero è di 3 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni compiuti e persone con disabilità).