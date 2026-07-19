A Villa Verucchio grande successo per il Paese dei Bambini con mercatini, laboratori, spettacoli e musica

A Verucchio raccolti quasi 2000 euro a favore di ASVI con la Serata Solidale in Musica in Piazza Malatesta

A Villa Verucchio venerdì 17 luglio anche la seconda di tre serate dedicate alle ai bambini e alle famiglie è stato un successo. Per “Giro… Giro.. Tondo” piazza strapiena con tantissimi bambini, che hanno condiviso una splendida festa in compagnia con musica cibo e tanto divertimento.



La terza e ultima serata è in programma venerdì 21 Agosto e sarà dedicata oltre che ai bambini anche al riuso, con lo "svuota-cantine": i più grandi potranno portare gli oggetti che non usano più e così dare loro una seconda vita passandoli a chi li può trovare ancora utili.

Sempre venerdì 17 luglio nella piazza Malatesta di Verucchio si è svolta una Serata Solidale in Musica lo scopo di raccogliere fondi a favore di AVSI -Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che saranno devoluti al sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Libano.

Quasi 2000 € la cifra raggiunta grazie alla sensibilità e alla solidarietà dei cittadini. Un pubblico come sempre davvero molto generoso che in ogni occasione ripaga per tutti gli sforzi fatti per organizzare questi eventi. Un tardo pomeriggio iniziato con musica di sottofondo durante l'aperitivo e cena, locali tutti pieni, poi musica dal vivo eseguita dal cantautore Giuseppe Novelli per poi lasciare il palco agli Sbandati che hanno tenuto un ritmo eccezionale fino quasi a mezzanotte.

Piazza piena, grande collaborazione da parte di tutti i volontari, GM Eventi che ha organizzato la serata.

Un ringraziamento doveroso anche agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento Nuova Ricerca Clinica e BP4U studio.