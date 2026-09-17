A Villa Verucchio torna La Tavulonga Strit Fud: tre sere tra cibo, musica e spettacolo

Dal 18 al 20 settembre in via Aldo Moro torna la grande tavolata di Villa Verucchio, con stand gastronomici, musica live e tanti ospiti. Ingresso libero e nessuna prenotazione

A Villa Verucchio torna La Tavulonga Strit Fud, l’evento organizzato da GM Group in collaborazione con la Pro Loco di Verucchio, con il supporto del Kiosko Vincanto di Villa Verucchio e la direzione artistica di Filippo Malatesta. Un appuntamento che affonda le proprie radici in un’idea nata circa vent’anni fa proprio da Malatesta, quando la manifestazione si svolgeva in via Di Mezzo e aveva un’anima decisamente internazionale.

«Questo è un evento che avevo ideato circa 20 anni fa – racconta Filippo Malatesta ai nostri microfoni – all’epoca si faceva in un’altra strada, in via Di Mezzo, ed era un evento multietnico: gli stand gastronomici proponevano specialità di cucina etnica e le musiche erano marocchine, brasiliane, argentine e così via».

Nel corso degli anni l’appuntamento si è trasformato in una vera e propria festa popolare, fino allo stop avvenuto prima della pandemia. Ora La Tavulonga torna con una nuova edizione, questa volta in via Aldo Moro, mantenendo però intatta la sua caratteristica principale: una lunghissima tavolata al centro della strada, circondata dagli stand gastronomici e dalla musica.

«Stendiamo una serie di tavoli in mezzo alla strada e ci saranno vari stand gastronomici ai lati della strada – spiega Malatesta – mentre alla fine e all’inizio della strada ci saranno due palchi. Per tutte le serate si alterneranno cinque gruppi e domenica sera ci sarà una serata speciale con un repertorio bellissimo di musica classica».

Venerdì 18 settembre

La Tavulonga prenderà il via venerdì 18 settembre alle ore 19.

Sul Palco A saliranno le Le Rimmel, gruppo tutto al femminile che proporrà un repertorio dedicato alla musica degli anni ’50 e ’60. Sul Palco B spazio invece ai Nashville & Backbones, mentre sul palco centrale sarà protagonista DJ Ghigo, con la sua proposta musicale afro.

Sabato 19 settembre

Sabato 19, sempre a partire dalle ore 19, sul Palco A si esibiranno i Musica Desnuda, mentre sul Palco B sarà la volta dei Riviera Boulevard.

A completare la serata, sul palco centrale, ci sarà il noto DJ Luca Belloni.

Domenica 20 settembre il gran finale

Domenica sera sarà la volta del grande finale. Sul palco salirà proprio Filippo Malatesta, con il suo concerto. Al termine dell'esibizione, sul palco opposto arriverà l’Orchestra d’Archi Rimini Classica, per una serata speciale all’insegna della musica classica.

Un programma pensato per unire generi e atmosfere differenti, con la musica protagonista insieme alla convivialità. E proprio la convivialità è uno degli elementi distintivi della Tavulonga. Non è necessaria alcuna prenotazione: la grande tavolata è pensata per accogliere tutti.

«Non c'è prenotazione – sottolinea Malatesta – la tavola è talmente grande che ci sarà posto per tutti. Ci si serve da soli agli stand, poi ci si accomoda nella tavolata e, oltre a gustare il cibo, si possono ascoltare concerti live di qualità».

Una grande festa popolare nel cuore di Villa Verucchio, dove cibo, musica e socialità tornano a incontrarsi lungo via Aldo Moro. Dal 18 al 20 settembre, La Tavulonga Strit Fud è pronta a riaprire le sue tavole e a far festa insieme a tutto il pubblico.