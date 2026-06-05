A Viserba il servizio di Guardia Medica Turistica: Comune di Rimini concede gli spazi all'Ausl

Sarà attivo anche il presidio del 118

Il Comune di Rimini mette a disposizione dell'Ausl Romagna i locali di via Mazzini 22 a Viserba, per ospitare, fino a settembre 2026, il presidio del 118 e la Guardia Medica Turistica. Due, in particolare, gli spazi messi a disposizione: il primo sarà utilizzato dagli operatori del 118 come punto di appoggio tra un intervento e l'altro nell'ambito del servizio di emergenza territoriale; il secondo verrà allestito ad ambulatorio per la Guardia Medica Turistica, a presidio delle esigenze sanitarie di cittadini e visitatori. "La scelta della sede risponde alle richieste formulate dall'Ausl per garantire una copertura sanitaria più capillare durante i mesi estivi, quando l'afflusso nelle località costiere cresce in modo significativo", spiega l'amministrazione comunale. Nell'edificio ha sede anche uno sportello anagrafico comunale: "per questo motivo il provvedimento prevede una gestione condivisa degli spazi comuni e un potenziamento del servizio di pulizia, così da assicurare condizioni adeguate tanto al personale del Comune quanto agli operatori sanitari e agli utenti dei diversi servizi".