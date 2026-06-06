Abbandona la ex in autostrada: indagato per stalking, scatta il braccialetto elettronico

L'indagine riguarda un 64enne riminese. Sul suo capo anche il divieto di avvicinamento

Un 64enne riminese è indagato dalla Procura di Rimini per atti persecutori e lesioni personali, a seguito della denuncia presentata a inizio mese dalla ex compagna, che ora risiede fuori Regione. Come riporta il Corriere di Romagna, la donna era stata legata all'uomo per quasi due anni, poi una volta terminata la relazione, secondo l'ipotesi accusatoria, lui ha iniziato a perseguitarla, tra aggressioni fisiche e molestie, nel tentativo di convincerla a tornare insieme. Al vaglio degli inquirenti, in particolare, due episodi: nel primo la donna sarebbe stata abbandonata in autostrada, privata peraltro della sua carta di credito prepagata, nel secondo lui l'avrebbe pedinata presso un supermercato per poi minacciare di non andarsene da quel luogo, anche se consapevole della possibilità di finire in carcere. Dopo quest'ultima vicenda, avvenuta proprio il 1° giugno scorso, la ex compagna ha presentato denuncia, facendo scattare le indagini. Il giudice, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta, ha disposto nei confronti del 64enne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di avvicinamento e l'uso del braccialetto elettronico. L'indagato, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, ha respinto gli addebiti in sede di interrogatorio.