Il farmaco acquistato all'estero Aborto in casa al quarto mese: rischia di morire per emorragia. Scatta denuncia

Una 33enne è stato ricoverata all'ospedale Infermi

Avrebbe abortito in casa al quarto mese di gravidanza, prendendo un farmaco acquistato all'estero e ha rischiato di morire per le complicanze mediche. La donna, 33 anni, è ora indagata per aborto oltre il periodo di tempo previsto dalle norme. Come riferisce l'Ansa, è indagata in concorso anche la madre. La legge di riferimento è la 194, quella che nel 1978 introdusse in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza ma che la vieta dopo i primi 90 giorni senza un motivo medico.

La 33enne è arrivata durante la notte in Pronto soccorso a Rimini con i sintomi di una forte emorragia. Ai medici che l'hanno presa in cura ha raccontato di aver preso un farmaco per procurare l'aborto, acquistato all'estero, e di aver interrotto la gravidanza in casa. A causa delle complicazione ha quindi chiesto aiuto ai familiari che l'hanno accompagnata in Ospedale. La segnalazione alla Polizia di Stato è quindi partita dal medico del Pronto Soccorso e sul caso indaga la Squadra Mobile il primo intervento è stato fatto dalla squadra Volanti. Il sostituto procuratore, Davide Ercolani ha aperto un fascicolo per l'aborto fuori legge, ha anche disposto la perquisizione e l'acquisizione per la conservazione necessaria agli approfondimenti medico legali del feto. Sul posto oltre agli agenti della Mobile anche quelli della Scientifica. Bisognerà infatti appurare le settimane del feto e se la 33enne abbia fatto tutta da sola prima di arrivare in Pronto Soccorso.