Abusa di una 15enne al parco Marecchia: atleta karate condannato a 4 anni

Un 23enne, atleta di full contact karate, è stato condannato a 4 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - le indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi - nell'agosto del 2021 l'imputato si era fatto seguire da una 15enne in una zona appartata del parco Marecchia di Rimini, per poi abusare di lei. La giovane, davanti ai Carabinieri e poi ai magistrati, aveva ricostruito l'accaduto. Dopo un primo approccio respinto, lui non aveva desistito dai suo propositi: lei cercò aiuto, ma in quel momento non c'era nessuno nei dintorni. La 15enne confidò poi l'accaduto a un'amica e alla madre. Il 23enne era difeso dall'avvocato Gianluca Tencati.