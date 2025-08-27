Abusi in un camp estivo, Federcalcio San Marino: “Condanna ferma, tutela dei minori prioritaria”

Sui fatti oggetti di condanna: "Mai avuto notizia del procedimento penale in altra forma prima di aver letto la notizia sui giornali o da altre fonti, sia a livello formale che informale"

Chiamata in causa dall'Unione Donne Sammarinesi, sul caso del calciatore dilettante condannato per abusi su minori (fatti avvenuti in un camp di calcio), la Federazione Sammarinese Gioco Calcio replica in una nota, premettendo la condanna ferma per qualsiasi forma di abuso."Dal 2019 - si legge nella nota - la Fsgc aderisce ai programmi di Child Safeguarding promossi da Uefa e Fifa, avendo pubblicato una propria policy interna ed implementato nel proprio Sistema Licenze più di un meccanismo a tutela dei minori, nonché corsi di formazione obbligatori per il personale abilitato ad esercitare la figura di tecnico o allenatore dei settori giovanili. Come ulteriore strumento, la Fsgc ha recentemente creato un’area sicura sul proprio sito ufficiale in cui è possibile inviare segnalazioni, anche in forma anonima, di comportamenti impropri o veri e propri abusi".

Sulla vicenda in questione, la Federcalcio del TItano evidenzia di aver saputo della notizia solamente lunedì scorso, attraverso gli organi di informazione. Non ha quindi ricevuto mai notizia del procedimento penale "in altra forma o da altre fonti, sia a livello formale che informale". La Fsgc precisa che ogni allenatore o tecnico tesserato debba "produrre un'autocertificazione che certifichi l’assenza di provvedimenti penali a proprio carico che abbiano portato a pene detentive di durata superiore a sei mesi". Ma questo non vale per giocatori di calcio a 11 o Futsal.

"Alla luce di quanto emerso, avendo a cuore la tutela di giovani giocatori e giocatrici che praticano il calcio a San Marino, il Consiglio Federale della Federcalcio discuterà a stretto giro i provvedimenti necessari a carico della persona sopra menzionata – finanche la revoca della Licenza UEFA C a suo tempo ottenuta", evidenzia la Fsgc.