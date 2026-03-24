Abusi su una ragazzina 13enne, figlia della compagna: indagato un 69enne

Quattro gli episodi al vaglio della Procura

Un 69enne è indagato dalla Procura di Rimini per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, figlia della sua compagna. L'uomo, residente in Valconca, è accusato di aver abusato della giovane in quattro occasioni, tra l'estate del 2023 e il giugno 2024, quando la minore aveva 12 e 13 anni. Dopo il quarto episodio, quest'ultima confidò l'accaduto alla madre, che reagì aggredendo l'uomo a schiaffi e interrompendo la relazione. Ma la ragazzina decise di non presentare denuncia, interrompendo anch'ella i rapporti con l'indagato. A fine 2025 i due si incontrarono casualmente in un bar e da lì lui iniziò a ripresentarsi in quell'attività, per vederla, poi lei, in stato di forte ansia e agitazione, si confidò con un'insegnante e la dirigente scolastica. Dalla segnalazione dell'istituto scolastico si arrivò alle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura. Il gip Raffaele Deflorio ha disposto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico nei confronti del 69enne, mentre il sostituto procuratore Davide Ercolani aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto riferito dalla ragazzina, sentita in audizione protetta, una delle violenze è stata commessa in presenza di una compagna di scuola.