Abusi su ragazzina 12enne a Sulmona, nuovo indagato: avrebbe girato un video della vittima

Tre indagati per abusi e revenge porn su una dodicenne

Tre giovani sono stati indagati nell’ambito di un’inchiesta su abusi sessuali e diffusione di materiale pedopornografico che vede come vittima una dodicenne di Sulmona. Tra gli indagati figura un 17enne, ritenuto il presunto autore di un video che immortala la giovanissima vittima. Il ragazzo, insieme a un 14enne e a un 18enne, è accusato di revenge porn, mentre i due più grandi dovranno rispondere anche di violenza sessuale in concorso. Secondo quanto emerso, i video sarebbero stati diffusi attraverso chat WhatsApp. La vittima, dopo circa due anni di abusi e minacce, avrebbe iniziato a opporsi alle richieste dei ragazzi, trovandosi poi confrontata con la diffusione delle immagini oscene che la ritraevano.