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Accademia Rimini Calcio, i 2014 conquistano il memorial Foronchi

I genitori: "Grazie a mister Ricciatti, punto di riferimento per il gruppo"

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
11 giugno 2026 12:29
Accademia Rimini Calcio, i 2014 conquistano il memorial Foronchi -
Rimini
Sport
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L'Accademia Rimini Calcio Esordienti 2014 conclude una stagione ricca di soddisfazioni nel migliore dei modi, conquistando un altro primo posto al torneo di Gabicce-Gradara "Memorial Giancarlo Foronchi". Soddisfazione, tra i genitori dei giovani atleti, per il lavoro quotidiano dell'Accademia Rimini Calcio, realtà strutturata del nostro territorio, e in particolare dell'allenatore Lorenzo Ricciatti: "È stato punto di riferimento per il gruppo. Con professionalità, preparazione tecnica e grande attenzione verso ogni singolo ragazzo, ha saputo costruire una squadra unita, trasmettendo valori che resteranno nel tempo. La sua capacità di coniugare disciplina, entusiasmo e sensibilità educativa è stata uno degli elementi chiave di questa splendida stagione", raccontano i genitori, che hanno poi un pensiero più generale, riguardante l'obiettivo della disciplina sportiva: “Il calcio, a questa età, è molto più di uno sport: insegna il valore del gruppo, il rispetto delle regole, la gestione delle difficoltà e l'importanza dell'impegno quotidiano. Un percorso che aiuta i ragazzi a crescere non solo come atleti, ma soprattutto come persone", le parole dei genitori.

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