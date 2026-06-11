Accademia Rimini Calcio, i 2014 conquistano il memorial Foronchi

I genitori: "Grazie a mister Ricciatti, punto di riferimento per il gruppo"

L'Accademia Rimini Calcio Esordienti 2014 conclude una stagione ricca di soddisfazioni nel migliore dei modi, conquistando un altro primo posto al torneo di Gabicce-Gradara "Memorial Giancarlo Foronchi". Soddisfazione, tra i genitori dei giovani atleti, per il lavoro quotidiano dell'Accademia Rimini Calcio, realtà strutturata del nostro territorio, e in particolare dell'allenatore Lorenzo Ricciatti: "È stato punto di riferimento per il gruppo. Con professionalità, preparazione tecnica e grande attenzione verso ogni singolo ragazzo, ha saputo costruire una squadra unita, trasmettendo valori che resteranno nel tempo. La sua capacità di coniugare disciplina, entusiasmo e sensibilità educativa è stata uno degli elementi chiave di questa splendida stagione", raccontano i genitori, che hanno poi un pensiero più generale, riguardante l'obiettivo della disciplina sportiva: “Il calcio, a questa età, è molto più di uno sport: insegna il valore del gruppo, il rispetto delle regole, la gestione delle difficoltà e l'importanza dell'impegno quotidiano. Un percorso che aiuta i ragazzi a crescere non solo come atleti, ma soprattutto come persone", le parole dei genitori.